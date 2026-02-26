Der französische Kleinwagen mit Antriebsakku schneidet gut ab bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU). Was wohl auch an der geringen Laufleistung eines oft nur in der Stadt bewegten Autos liegt.

Kleiner Stromer - feiner Stromer? Autos wie der elektrische Renault Twingo eignen sich super für die Stadt, was taugt der Franzose gebraucht?

Berlin - Das Zusatzkürzel Z.E. für „zero emmission“ an der Heckklappe markiert den Unterschied: Hier handelt es sich um die E-Version des beliebten Kleinwagens - denn auch als Verbrenner wurde die Drittauflage des Twingo, anders als der Nachfolger, noch gebaut.

Der „Auto Bild TÜV-Report 2026“ widmet dem französischen Stromer ein eigenes Kapitel und schreibt über dessen Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU): Er bereite kaum Probleme. Einen wichtigen Tipp für Interessenten aber gibt es.

Modellhistorie: Basierend auf der Facelift-Auflage des Twingo der dritten Generation wurde die Version Electric, baugleich mit Smart-Modellen, im Jahr 2020 vorgestellt. Der Bauzeitraum endete 2024. Der Nachfolger Twingo E-Tech wurde 2025 präsentiert.

Karosserie und Varianten: Der Twingo Electric ist ein typischer Kleinwagen – mit einem untypischen Merkmal, dem Heckantrieb. Er hat immer fünf Türen.

Abmessungen (laut ADAC): 3,62 m x 1,65 m x 1,54 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 219 l bis 980 l (dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank).

Stärken: Unter den Pkw sind es Modelle wie der Twingo, die als Stadtflitzer gelten; der Franzose hat einen kleinen Wendekreis von nur 8,60 Metern, er fährt sich agil. Bei der HU bleibt er vergleichsweise mängelfrei, so der Report: Die Bremsscheiben schnitten besser ab als im Durchschnitt, gänzlich mängelfrei blieben Bremsleitungen und -schläuche. Ölverlust am Antrieb, auch bei E-Autos möglich, komme nicht vor. Die gute Gesamtbilanz führt der Report auch auf die oft geringe Laufleistung des Stadtautos zurück.

Schwächen: Einige Bauteile werden ab und an bemängelt – Federn, Dämpfung, Achsaufhängung, Lenkgelenke oder sämtliche Beleuchtungskomponenten – aber die Beanstandungsquoten bleiben jeweils unter dem Durchschnitt.

Pannenverhalten: In der ADAC-Pannenstatistik tut sich der elektrische Twingo mit „hoher Zuverlässigkeit“ hervor. Zu möglichen Pannenschwerpunkten teilt der Club mit: „keine auffälligen Bauteile“.

Motor, Batterie, Reichweite: Permanentmagnet-Synchronmaschine (Heckantrieb): 60 kW/82 PS; der Antriebsakku hat einen Energiegehalt von 22 Kilowattstunden (kWh); die Reichweite nach WLTP liegt bei 190 Kilometern.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: