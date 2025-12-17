Die Durststrecke bei Jaguar nähert sich dem Ende. Nachdem die Briten ihre Produktion komplett eingestellt hatten, gibt es bald tatsächlich wieder ein neues Auto: Der Type 00 geht in Serie.

Gaydon - Jaguar macht Ernst und bringt das polarisierende Showcar Type 00 in Serie. Am Stammsitz in Gaydon haben die Briten jetzt nicht nur zur ersten Mitfahrt im stark getarnten Prototypen geladen, sondern ein Jahr vor der Markteinführung auch erste Details zur Technik des E-Renners verraten.

Demnach behält der rund 5,30 Meter lange Hoffnungsträger sein markantes Design mit der langen Haube, dem flachen Dach und dem schrägen Heck, wird aber in der Serie zu einem Viertürer. Trotzdem soll es bei 3,20 Metern Radstand auch im Fond geräumig zugehen, stellen die Briten in Aussicht. Nur die Türen sind vergleichsweise schmal, so dass der Einstieg etwas Geschick erfordert.

Für den Antrieb gibt es einen Motor im Bug und zwei an der Hinterachse, die laut Jaguar zusammen auf mehr als 735 kW/1.000 PS kommen und ein Spitzentempo von etwa 260 km/h ermöglichen sollen. Die Energie dafür liefert ein 120-kWh-Akku und die Reichweite soll bei mehr als 700 Kilometern liegen.

Die Spannung steigt - der Preis auch

Nachdem Jaguar im Frühjahr 2025 den Verkauf von Neuwagen ausgesetzt hat, wollen die Briten mit dem bislang noch namenlosen Gran Turismo neu starten: Ende 2026 soll der Verkauf beginnen. Dabei wird es deutlich teurer als bisher: War ein Jaguar zuletzt ab etwa 75.000 Euro zu haben, soll der Startpreis künftig bei rund 150.000 Euro liegen.