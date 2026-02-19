Der Spring ist ein E-Auto, das rekordverdächtig günstig ist in der Anschaffung, egal ob neu oder gebraucht. Doch bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) patzt der Günstig-Stromer.

Frisch wie der Frühling? Dacia ist als Billigmarke oder - positiver ausgedrückt - Marke mit viel Auto fürs Geld bekannt - was kann der Dacia Spring aber als Gebrauchter?

Berlin - Dacia bleibt sich treu: Auch mit dem Spring hat die rumänische Marke wieder einen Preisbrecher im Angebot. Das E-SUV im Kleinformat gilt als Deutschlands billigstes Elektroauto. Auch die Gebrauchtwagenpreise sind niedrig. Doch Interessenten müssen sich die Frage stellen, ob sie am falschen Ende sparen.

Zumindest der „Auto Bild TÜV-Report 2026“ schreibt mit Blick auf die Kfz-Hauptuntersuchung (HU): „Die Billigbauweise des kleinsten Dacia bleibt beim HU-Termin allerdings nicht unbemerkt.“

Modellhistorie: 2021 kam der Dacia Spring auf den deutschen Markt, in dem Jahr, als er auch in China durchstartete. Dort in Wuhan lässt ihn Dacia ihn in einer Kooperation mit Dongfeng fertigen.

Karosserie und Varianten: Der Spring ist ein viersitziges Auto ohne Varianten bei der Karosserie. Formal ist es ein kleines SUV. Vor allem interessant bei einem E-Auto ist in etwa die Ladeleistung, die die Ladedauer mitbestimmt. So gibt es eine 30-kW-Version und eine 40-kW-Version, womit sich der Ladevorgang von 0 auf 80 Prozent um zehn Minuten auf eine Dreiviertelstunde verkürzt.

Abmessungen: 3,74 m x 1,58 m x 1,52 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 290 l bis 1.100 l (dachhoch).

Stärken: Vor allem das Gefühl, dass E-Mobilität auch zum Sparkurs möglich ist, was sich auch in geringen Fixkosten zeigt. Bei der HU schneiden Antriebswellen und Lenkanlage gut ab, Rost am Fahrwerk tritt nicht auf.

Schwächen: „Die Ergebnisse bei der ersten HU belegen, dass nicht nur an Sicherheit und Komfort, sondern auch an der Qualität gespart wurde“, heißt es im Tüv-Report. Schon zum ersten Prüftermin im Fahrzeugalter von drei Jahren klagen die Prüfer über marode Achsaufhängungen, die Mängelquote liege um das 20,5-Fache über dem Durchschnitt.

Pannenverhalten: Vom Autofahrerclub immerhin kommen gute News. Mit Blick auf die ADAC-Pannenstatistik verspricht der Dacia „hohe bis sehr hohe Zufriedenheit“, und Pannenschwerpunkte oder auffällige Bauteile werden ebenfalls nicht vermeldet.

Motoren: Der Spring wird über eine Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) an der Vorderachse angetrieben. Es gibt zwei für Gebrauchtkunden relevante Leistungsstufen mit 33 kW/45 PS und 48 KW/65 PS. Seit Ende 2025 fährt der Spring mit 52 kW/71 PS und 75 KW/102 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: