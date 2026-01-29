Es ist kalt, oft hat man noch Zeitdruck - und dann sind die Autoscheiben vereist: also fix freimachen. Aber nicht mit allen Mitteln - sonst wird's gefährlich. So kriegen Sie die Scheiben sicher frei.

Berlin/München - Schnell die Scheibe frei machen wollen und dabei die Scheibe beschädigt? Geht beim Enteisen, schneller als man denkt. Typische Fehler beim Eiskratzen sind vor allem falsche Hilfsmittel, zu viel Gewalt und schlechte Vorbereitung. Was Autofahrer wissen sollten, erklärt der ADAC:

Was man lieber lassen sollte:

Metall, Kreditkarten oder gar Metall-Schaber nutzen: Harte oder spröde Kanten können die Scheibe verkratzen oder brechen. Der Club rät auch von elektrischen Kratzern ab, die das Eis anschmelzen, denn sie haben meist einen Metallkratzer, auch drohen Spannungsrisse in der Scheibe.

Wild und mit hohem Druck kratzen, besonders auf schmutzigen Scheiben: Schmutzpartikel wirken wie Schleifpapier und hinterlassen Mikrokratzer.

Heißes Wasser über die Scheibe gießen: Der schnelle Temperaturwechsel kann Spannungsrisse verursachen. Überhaupt ist Wasser nicht empfehlenswert - lauwarmes oder kaltes Wasser kann wieder festfrieren, sodass die Eisschicht dicker wird.

Motor im Stand laufen lassen: Ist eine unnötige Umweltbelastung - und außerdem ordnungswidrig (Bußgeld!).

Nur ein Guckloch freimachen: Die komplette Scheibe und auch die anderen sollten eisfrei sein, denn Fahren ohne freie Rundumsicht ist gefährlich und verboten (Bußgeld!).

So geht's richtig:

Sie brauchen einen stabilen Eiskratzer aus Kunststoff, ideal mit Sägezahnkante und Eisschabekante, so der ADAC - und auch ein Besen ist nützlich: Erst Schnee mit Besen entfernen, dann mit der geriffelten Seite des Kratzers dickes Eis anbrechen und mit der glatten Kante in flachem Winkel wegschieben. Nicht zu fest drücken.

Es gibt auch Enteiser-Sprays, die auf die vereiste Scheibe gesprüht werden und das Eis schmelzen lassen - umweltfreundlicher ist natürlich die rein mechanische Methode.

Der Club empfiehlt: Achten Sie darauf, dass auch die Scheibenwischer eisfrei sind - vereiste Wischer können gerade zusammen mit Straßenschmutz Kratzer verursachen. Hier helfen Eiskratzer, mit denen man auch die Wischer reinigen kann,

Frostschutzmittel im Wischerwasser ist ebenfalls hilfreich. Nicht nur, weil das Wasser im Tank und den Leitungen dann nicht gefriert. Wer beim Abstellen noch einmal die Scheibe reinigt, kann damit Schmutz entfernen. Das vermeidet dann wieder später beim Eiskratzen Mikrokratzer.



Tipp: Wer die Frontscheibe mit einer Matte oder Folie schützt, hat es vorm nächsten Fahrtantritt leichter und muss weniger kratzen.