Sie sind spät dran. Doch mit dem e Vitara bringt auch Suzuki im Herbst sein erstes Elektroauto an den Start – und sorgt mit einer Kooperation für eine gewisse Breitenwirkung.

Bensheim - Suzuki bereitet den Start seines ersten Elektroautos vor und hat deshalb jetzt weitere Details zum e Vitara bekanntgegeben. Wenn der 4,28 Meter lange Geländewagen im Herbst bei uns in den Handel kommt, soll er demnach in zwei Batterievarianten angeboten werden und bis zu 428 Kilometer Reichweite bieten. Den Preis hat Suzuki noch nicht beziffert, der Einstieg soll allerdings zwischen 30.000 und 35.000 Euro liegen.

Dafür gibt es das SUV wahlweise mit einer 49 kWh großen Batterie und einem 106 kW/144 PS starken Frontmotor oder mit 61 kWh und 128 kW/174 PS. Und weil es Suzuki ernst meint mit dem SUV-Anspruch, bieten die Japaner von dem in Indien gebauten e Vitara auch eine Allrad-Version an. Die bekommt dann noch einen 48 kW/65 PS starken E-Motor an der Hinterachse, sodass die Systemleistung auf 135 kW/183 PS steigt. Egal, welche Antriebsversion man wählt, ist die Höchstgeschwindigkeit aber immer auf 150 km/h begrenzt.

Zwar zählt Suzuki zu den Nebendarstellern auf dem deutschen Markt, doch wird man dem e Vitara wahrscheinlich überproportional häufig begegnen. Denn er bildet auch die technische Basis für den Urban Cruiser, mit dem Kooperationspartner Toyota seine Elektrifizierung vorantreiben will.