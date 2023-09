Halle / Saale - Mit seiner Front fällt der Hyundai Tucson auf. LED-Lichter sind das zentrale Gestaltungselement des kompakten SUV. Dem Blech haben die Designer jede Menge Ecken und Kanten verpasst. Das macht den Wagen zum Hingucker, besonders vorn. Der Tucson hat etwas, was nicht viele Autos haben: Man erkennt ihn schon aus der Entfernung an seiner LED-Lichtshow als Tucson.

Im Test gefahren wurde das Modell 1.6 CRDi. Das ist ein Diesel mit vier Zylindern, der sich über eine Mildhybrid-Komponente etwas Hilfe beim Beschleunigen und Sparen holt. 136 PS hat der Fahrer zur Verfügung, das Drehmoment von 320 Nm sorgt für freudvollen Durchzug. Bei einem Gewicht von 1,7 Tonnen ergibt das ein grundsolides Gesamtpaket für all diejenigen, die keinen Sport-SUV brauchen. 11,6 Sekunden dauert der Sprint von 0 auf 100 km/h, Schluss ist bei 180 km/h. Artgerecht im Alltag bewegt, fühlt man sich in allen Lagen gut motorisiert. Wer mit Anhänger unterwegs ist, kann 750 bzw. 1.650 Kilogramm (gebremst) hinter sich herziehen.

Verbaut ist eine ganze Armada von Assistenten (u.a. City-Abbiegeassistent, Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat ). Mitunter hilfreich ist, dass beim Abbiegen - nachdem der Blinker gesetzt wurde - eine Kamera im Display den Blick zurück liefert. Sehr sensibel reagiert der Spurhalteassistent, der sich sofort meldet, wenn man nur Millimeter über eine Trennlinie gefahren ist. Energisch reißt er das Fahrzeug dann zurück in die Spur, das wünschte man sich weniger zupackend.

Ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verteilt die Kraft auf alle vier Räder. Es arbeitet sehr sanft und unauffällig, schaltet auch nicht immer eilig zurück, wenn man nur das Gaspedal leicht drückt. Die Straßenlage des SUV ist auf Komfort getrimmt, der Wagen liegt auch bei hoher Geschwindigkeit sicher auf der Piste und wankt in schnellen Kurven kaum.

Als Mildhybrid bekommt der Diesel-Tucson dezente elektrische Hilfe. Die Energie dazu erhält ein kleiner Elektromotor von einem Lithium-Polymer-Akku mit 0,44 kWh Kapazität, den Hyundai unter dem Gepäckraumboden verstaut hat. Die Strom-Hilfe spürt man beim Fahren nicht wirklich, es soll, sagt Hyundai, den Wagen beim Antritt etwas leichtfüßiger machen und helfen, in sehr kleinem Umfang Sprit zu sparen. Im Test wurde ein Durchschnitt von 7,1 Litern auf 100 Kilometer registriert.

Der Innenraum kann mit der stylischen Front nicht ganz mithalten. Es geht drinnen zeitlos elegant zu, ansehnlich gemacht, schick, aber ohne optische Extravaganzen. In der höchsten Ausstattungslinie Prestige Line hat der Tucson sowohl in der Mittelkonsole als auch hinter dem Lenkrad ein 10,25 Zoll großes Display verbaut, die jeweils über das Lenkrad bzw. über die Touch-Knöpfe und das Display angesteuert werden. Die Instrumente sind intuitiv bedienbar, keine verschachtelte Menüführung lenkt den Fahrer ab. Funktionen, die man oft braucht, sind direkt wählbar. An alte Geländewagen-Tugenden erinnern Bergabfahrassistenten und Sperrdifferential.

Im Winter wie im Sommer schätzt man die elektrisch verstell-, beheiz- und belüftbaren Ledersitze, die guten Seitenhalt bieten. Tadellos arbeitet die fein regulierbare Drei-Zonen-Klimaautomatik. Handys können einfach in der induktiven Ladeschale aufgeladen werden. Aus der Mittelkonsole ragt kein Schalthebel mehr heraus, denn hier wird die Automatik per Knopfdruck bedient, daran gewöhnt man sich rasch. Zudem gibt es noch Schaltwippen für alle, die glauben, es besser wie das Automatikgetriebe machen zu können oder die mal sehr sportlich unterwegs sein wollen. Der Tucson ist vorn wie hinten sehr geräumig, die Passagiere haben ausreichend Platz. Das Kofferraumvolumen gibt Hyundai mit 513 bis 1.503 Liter an, das ist beachtlich. Schöner noch wäre es, wenn die Ladekante nicht so hoch wäre.

Technische Daten

Hyundai Tucson 1.6 CRDi

Antrieb: Vier-Zylinder-Dieselmotor mit 136 PS, unterstützt von einem Mildhybrid-System

Drehmoment: 320 Nm

Schaltung: Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Verbrauch im Test: 7,1 l/100 km

Anhängerlast: 750 bzw. 1.650 kg (gebremst)

Länge: 4,50 m

Kofferraum: 513 bis 1.503 l

Preis: ab 35.800 Euro