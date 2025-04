Berlin - Ein richtiger Knaller war der EcoSport nie: Die Verkaufszahlen blieben eher niedrig, der Hersteller sah Nachholbedarf und verordnete dem im heiß umkämpften Segment der Mini-SUV angesiedelten Modell ein frühes Facelift. Auch sein Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) eignet sich nicht gerade zur Image-Politur: „Die prüfungsrelevante Fitness kommt dem EcoSport mit den Jahren abhanden“, urteilt der „Auto Bild Tüv-Report 2025“.

Modellhistorie: Bevor der EcoSport seine Europa-Karriere startete, gab es ihn bereits auf Märkten in Nord- und Südamerika zu kaufen. In Deutschland kam das Mini-SUV, dann als Neuauflage, 2014 in den Handel. Weil das Modell schlecht anlief, reagierte Ford 2015 mit einem frühen Facelift.

Fortan konnte das Modell auch ohne das umstrittene Ersatzrad an der Hecktür bestellt werden; das Fahrwerk wurde neu abgestimmt, der Innenraum aufgewertet. 2017 folgte die zweite Modellpflege mit modernerem Autogesicht, aber geschrumpftem Kofferraum.

Karosserie und Varianten: Mit dem zweiten Facelift war erstmals auch eine Allradversion erhältlich, in Verbindung mit einem neu entwickelten 1,5-Liter-Turbodiesel. Besonderes Merkmal des Vier-Meter-Autos ist die seitlich öffnende Heckklappe: Die verleiht ihm zwar einen Hauch von Land Rover, ist aber in engen Parklücken eher unpraktisch, da sie weit aufschwingt. 2020 legte Ford die Version Active auf – mit Karosseriebeplankung und höher gelegtem Aufbau.

Abmessungen (laut ADAC): 4,01 m bis 4,02 m x 1,77 m x 1,61 m bis 1,63 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 355 l bis 1.238 bzw. 321 l bis 1.145 l nach 2017er Facelift.

Stärken: Bei der HU glänzt das Kleinst-SUV vor allem im Fahrwerkskapitel. Bei Achsaufhängungen sowie Federn und Dämpfern gibt es laut „Auto Bild Tüv-Report 2025“ nichts zu meckern. Auch Lenkanlagen und Lenkgelenke halten lange ihr Niveau. Im Bremskapitel sind vor allem Schläuche top, während Bremsleitungen und -scheiben in allen Jahrgängen solide bleiben.

Schwächen: Für Ford eher untypisch gilt das Fahrwerk des auf dem Fiesta aufbauenden Modells als nicht sehr ausgefeilt und relativ weich. Als „notorisches Problem“ sieht der Report die Funktion der Bremsen; bei den ersten drei Prüfterminen liegen die Beanstandungsquoten weit über dem Durchschnitt. Bei HU Nummer eins und zwei ist das Abblendlicht zu oft verstellt, die hintere Beleuchtung „schwächelt durchweg zu häufig“.

Pannenverhalten: Mit Blick auf die aktuelle ADAC-Pannenstatistik bescheinigt der Münchner Club dem EcoSport „mittlere bis gute Zuverlässigkeit“. Zwei Pannenschwerpunkte nennt der ADAC zudem: bei Exemplaren der Erstzulassungsjahre 2015 bis 2017 die Anlasser, die es auch immer wieder mit schlappen Starterbatterien zu tun bekommen. Diese Pannenursache zwingt den ADAC auch bei Autos der Jahre 2019 und 2020 sowie 2022 immer wieder zu Einsätzen.

Motoren: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 74 kW/100 PS bis 103 kW/140 PS; Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 66 kW/90 PS bis 92 kW/125 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: