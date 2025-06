Ganzjahresreifen sind ein Kompromiss. Aber für bestimmte Fahrprofile kommen die vermeintlichen Alleskönner durchaus in Betracht. Sie sollten aber wirklich was können. Der ADAC prüft aktuelle Modelle.

München - Was taugen Ganzjahresreifen wirklich? Das wollte der ADAC bei aktuellen Modellen wieder einmal wissen und testete 16 Modelle in der Dimension 225/45 R17. Diese drehen sich häufig an Autos der Kompaktklasse. Die Preisspanne reichte von rund 72 bis 145 Euro.

Getestet wurden die Reifen beim Fahren und Bremsen auf trockener, nasser sowie eis- und schneebedeckter Straße. Aber auch Umweltfaktoren wie etwa Langlebigkeit, Spritverbrauch und Lautstärke wurden geprüft.

Das Ergebnis: Durchaus positiv. Im Vergleich zum Vorjahrestest bekommen vier Modelle das Urteil „gut“ – letztes Jahr war nur ein Reifen „gut“. Allerdings kann der Club insgesamt nur die Hälfe der Kandidaten empfehlen. Dazu zählen neben den guten Pneus auch vier Modelle mit dem Urteil „befriedigend“.

Die Hälfte der Testkandidaten ist nicht empfehlenswert

Nicht empfehlenswert ist demnach die zweite Hälfte des Testfeldes. Denn sie legten bei mindestens einer Witterung nur ausreichende oder schlechtere Fahrleistungen an den Tag. Ein Quartett zwischen 83 und 121 Euro pro Pneu wird zwar „ausreichend“ bewertet.

Doch die restlichen vier Modelle zwischen 72 und 97 Euro sind „mangelhaft“. Sie kamen auf keinem Untergrund über befriedigende Ergebnisse hinaus. Ferner zeigten sie in mindestens einer Kategorie so große Schwächen, dass sie laut ADAC „ein Sicherheitsrisiko darstellen“.

Wie wichtig gute Qualität für die Sicherheit ist, zeigte etwa der Bremsversuch auf nasser Fahrbahn aus Tempo 80 bis zum Stillstand. Während ein Spitzenmodell nach gut 31 Metern schon stand, hatte das Testauto mit einem mangelhaften Reifen zu diesem Zeitpunkt noch 41 km/h auf dem Tacho.

Dieses Quartett hat die Nase vorn

Das Spitzen-Quartett bildet sich aus den folgenden vier Reifen, die jeweils „gut“ abschneiden. Die Nase vorn haben der „Goodyear Vector 4Seasons Gen-3“ (135 Euro) und der „Continental AllSeasonContact 2“ (135 Euro). Beide Reifen mit der Note 2,3 performten auf jedem Untergrund zufriedenstellend. Der Continental erreicht übrigens als einziger Reifen im Test eine gute Gesamtnote bei den Fahrsicherheitswerten. Dem Goodyear wiederum prognostizieren die Tester die mit Abstand größte Laufleistung von 68.000 Kilometern.

Dahinter liegen jeweils mit der Note 2,5 der „Pirelli Cinturato All Season SF 3“ (127 Euro) und der „Bridgestone Turanza All Season 6“ (126 Euro).

Wer nicht häufig bei ganz extremen Wetterbedingungen fährt, kann durchaus über Ganzjahresreifen nachdenken, so der ADAC. Wer aber etwa voll beladen in den Sommerurlaub in den heißen Süden oder im Winter zum Skifahren in Regionen mit schwierigen Winterbedingungen will, sollte besser bei den Spezialisten für die jeweilige Jahreszeit - Sommer- und Winterreifen - bleiben.