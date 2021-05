Wie Peter Ludewig seit Jahrzehnten im Dienste von Autoren und Texten arbeitet

Halle/München - „Denkst du daran, dass der 20. Todestag von Peter Brasch bevorsteht?“, fragt Peter Ludewig am Ende unseres Telefonats. Kein Gespräch mit ihm, in dem er nicht wenigstens drei Joker aus dem Ärmel ziehen würde, auf denen die Namen zu Unrecht vergessener Autorinnen und Autoren notiert sind, für die er wirbt. Oder solcher, die abseits des großen, durchkommerzialisierten deutschen Literaturbetriebs stehen und dort auch keine Chance bekommen werden. Nicht, weil sie schlechte Texte schrieben. Auch an uneigennütziger, beharrlicher Lobbyarbeit von einem Häuflein enthusiastischer Literaturfreunde wie Ludewig fehlt es nicht. Aber Bücher muss man eben verkaufen können. So unpoetisch nüchtern beginnen die Gebete in dieser Branche.

Peter Brasch, der 1955 geborene kleine Bruder von Thomas Brasch, der inzwischen auch schon zum Geheimtipp geworden ist und in dessen Schatten er immer stand, starb am 28. Juni 2001 in seiner Heimatstadt Berlin. Am Kummer, wahrscheinlich auch am Alkohol. Heute erinnert sich kaum noch jemand an den Schriftsteller, der auch Theaterstücke und Hörspiele verfasste. Und die Zeit rast weiter, der Betrieb kennt keine Pausen. Neue Preisträger müssen gefunden, neue Trends gesetzt werden.

Das ist nicht das Thema von Peter Ludewig. Der freundliche, scharfsinnige und -züngige Sachse aus Dresden, geboren 1954, wird auch im glücklich erreichten Rentenstand weitermachen mit seinem alternativen Liebhabergeschäft eines kleinen Verlags, das ihm Ansehen eingetragen hat, aber keinen Reichtum. Nicht einmal eine Lebensgrundlage. Man hörte ihn nie darüber klagen. Jahrzehntelang hat Ludewig erst für die Staatliche Versicherung der DDR, später für einen deutschen Konzern gearbeitet.

Akribisch im Job

Morgens brach er auf, der Job wurde pünktlich und akribisch getan, dann kehrte er nach Hause zurück, schloss die Wohnungstür hinter sich ab und stieg in die Welt der Bücher ein. Besuchte man ihn, der lange im Prenzlauer Berg in Berlin lebte, begann zunächst das Räumen: Erst musste ein Stuhl gefunden und freigeschaufelt werden, dann galt es Platz zum Teekochen zu schaffen. Und überall, auch auf dem Boden, Stapel von Gedrucktem.

Ein „Doppelleben“, das einen an das des portugiesischen Schriftstellers Fernando Pessoa (1888-1935) erinnern könnte, der sein Brot als Buchhalter verdiente, nach Feierabend auf der Terrasse eines Cafés in Lissabon saß und Weltliteratur schrieb, wie die Welt später erfuhr.

Dieser Vergleich erscheint Ludewig zu groß, er sieht sich selbst eher dem Bilde des deutschen Schriftstellers und anarchistisch-revolutionären Politikers Franz Jung (1888-1963) ähnlich. Von ihm, dessen umfangreiches Erbe Ludewig gemeinsam mit anderen aufgearbeitet und bewahrt hat, heißt es, man habe ihn gesehen und nicht gesehen, er sei unbemerkt in der Menge geblieben.

Eine solche Wahrnehmung behagt dem Genussmenschen Ludewig. Ihm kommt es mehr auf die Ergebnisse seiner Arbeit, weniger auf das Bemerkt-Werden an. Vielleicht hat das auch mit dem frühen, für einen aufrichtigen DDR-Intellektuellen nicht untypischen Knick in seiner Biografie zu tun. An der Berliner Humboldt-Universität hatte er Marxistisch-Leninistische Philosophie studiert, wurde aber 1978 gefeuert - unter anderem deshalb, weil er in den aus Sicht der zuständigen Genossen falschen Momenten Heiterkeit erkennen ließ. Zum Beispiel während der Gastvorlesung einer bedeutenden sowjetischen Dame, die den Humanismus ihres Staates dadurch bewiesen sah, dass man im Jahr 1929 Leo Trotzki die Ausreise gestattet habe.

„Da musste ich laut und schallend lachen“, erinnert sich Ludewig. Er, der damals schon viel gelesen hatte, wusste: Stalin hatte elf Jahre nach Trotzkis Ausreise dafür gesorgt, dass sein Widersacher im mexikanischen Exil umgebracht wurde. Und die sowjetische Genossin wusste das natürlich ebenso.

Ludewig ist aufgestanden und seinen eigenen Weg gegangen. So frei und unabhängig, wie man in der DDR nur sein konnte. Schnell knüpfte er Kontakte zu Autoren und Literaturvermittlern, seine Wissbegier, seine umfangreichen Kenntnisse und seine unverblümt sächsische Frohnatur werden gute Türöffner gewesen sein. Mit dem in Ostberlin lebenden Slawisten, literarischen Übersetzer und Herausgeber Fritz Mierau (1934-2018) verband ihn eine lange Freundschaft, er war gut bekannt mit dem Dramatiker Heiner Müller (1929-1995).

Als geschätzte Gesprächs- und Diskussionspartner nennt Ludwig auch den Regisseur und Schriftsteller B.?K. (Bernhard Klaus) Tragelehn sowie den Berliner Lyriker und Herausgeber Richard Pietraß. Mit allen war er auf Spurensuche, gemeinsam war und ist das Interesse an der Literatur wie an der Geschichte, zumal jener der beiden grausamen Diktaturen des 20.?Jahrhunderts.

Liebe zum Expressionismus

Und, nicht zu vergessen: Der Expressionismus, mit dem in Deutschland das Ende des Kaiserreichs ideell eingeleitet worden ist. 1988 gab Ludewig den viel beachteten Band „Schrei in die Welt“ über den Expressionismus in seiner Heimatstadt Dresden heraus, zahllose Bücher und Aufsätze, etwa über den expressionistischen Dichter Kurt Adler, folgten. Wie viele es insgesamt sind, weiß er selbst nicht genau.

In jüngster Zeit kümmern sich Ludewig und seine Frau, die Übersetzerin Zuzana Finger, verstärkt um Autorinnen und Autoren aus Ost- und Südosteuropa; Tschechien, Bosnien, Albanien darunter. Literarisch spannende Landschaften, über die man hierzulande viel zu wenig weiß. „Man muss auch mal ein Näschen haben“, sagt Ludewig bescheiden.

Zu den Entdeckungen, die seine Frau und er gemacht haben, gehört der tschechische Dichter Tomáš Pidal: „Das war kein perfekter Tag / Sonne und Mond gingen nicht auf / das Radio spielte Country / die Leichen häuften sich“, heißt es lakonisch-düster in seinem Gedicht „Ein perfekter Tag“. (mz)