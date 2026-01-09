In den beiden Vorjahren waren die Zahlen noch im Plus. 2025 erreicht die Konsumflaute die Leser. Aber es gibt auch positive Signale.

Frankfurt/Main - Die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage wirkt sich nun auch auf den Buchmarkt aus: Der Umsatz in den zentralen Vertriebswegen sank 2025 um 2,9 Prozent, wie der Branchen-Monitor Buch zeigt. 2024 war der Buchmarkt noch um 1,8 Prozent gewachsen, 2023 sogar um 2,8 Prozent.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels nennt neben dem schlechten Konsumklima hohen Kostendruck und großen Bürokratieaufwand als Gründe. „Hoffnungsvoll stimmt die anhaltende Buchbegeisterung junger Menschen“, sagt der Vorsteher des Branchenverbandes, Sebastian Guggolz. „Das Interesse insbesondere an New-Adult-Titeln - und damit der Umsatz der Belletristik - wächst weiter.“