Mit halsbrecherischen Stunts und ekligen Mutproben feierte die Crew der MTV-Serie „Jackass“ um Schauspieler Johnny Knoxville in den 00er-Jahren große Erfolge. Diesen Sommer soll es weitergehen.

Berlin - Schauspieler Johnny Knoxville hat eine Rückkehr des US-Franchise „Jackass“ angekündigt. „Wir starten das Jahr mit einem echten Knall! Wir wollten Euch wissen lassen, dass Jackass diesen Sommer zurück ist!“, hieß es in dem Post des 54-Jährigen. Als Veröffentlichungsdatum in den Kinos nannte Knoxville den 26. Juni.

Was genau die Fans erwarten dürfen, ließ der Schauspieler offen. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtete, soll es sich um einen neuen Film handeln.

Markenzeichen von „Jackass“ sind seit jeher halsbrecherische Stunts und eklige Mutproben. Die Serie startete Anfang der 2000er auf dem Musiksender MTV. Danach wurden mehrere Filme veröffentlicht, der vierte mit dem Titel „Jackass Forever“ erschien im Jahr 2022.