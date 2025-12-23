In Mechelen in Belgien ist ein Altar des halleschen Künstlers Moritz Götze eingeweiht worden: Was der Maler über seinen Bezug zur Kirche sagt – und wie er Weihnachten feiert.

Was wirklich wichtig ist

Moritz Götze (rechts) im Gespräch mit dem Galeristen Bert de Leenheer

HALLE/MZ. - Die Welt des halleschen Malers Moritz Götze mag einem beim ersten Hinsehen atemberaubend, vielleicht sogar chaotisch vorkommen. Ein Kosmos mit blinkenden Sternen. Aber es gibt eine Ordnung darin und unveränderliche Koordinaten. Sonst könnte der 61-Jährige sein enormes Arbeitspensum, stetig getrieben von neuen Ideen, unmöglich überschauen und bewältigen.