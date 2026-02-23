TV-Kommissarin Jana Winter stößt im Wald auf die skelettierte Leiche einer jungen Frau. Dann stellt sich heraus, dass eine zweite Frau verschwunden ist. Dieser Jubiläumsfall ist mehr Drama als Krimi.

In ihrem neuen Fall verschlägt es Matthias Hamm (Ralph Herforth) und Jana Winter (Natalia Wörner) unter anderem auf ein Hausboot.

Flensburg - So manches ist anders in der 25. Folge des erfolgreichen Krimiformats „Unter anderen Umständen“. Zum 20. Geburtstag der Reihe hat Autorin Zora Holt den Flensburger TV-Kommissaren ein paar unerwartete Situationen ins Drehbuch geschrieben - ohne, dass die Figuren sich dadurch charakterlich untreu würden. Überraschende Wendungen hat natürlich auch der Kriminalfall, der die Ermittler beschäftigt - und an emotionale Grenzen bringt.

Ins Bild setzt die Geschichte Regisseurin Judith Kennel, die schon bei zahlreichen Folgen an Bord war und die Figuren bestens kennt. Mit dabei sind wieder Hauptdarstellerin Natalia Wörner und das Stammteam Ralph Herforth, Lisa Werlinder und Jacob Lee Seeliger.

Das ZDF zeigt „Unter anderen Umständen - Das Mädchen ohne Namen“ am Montag (23. Februar) um 20.15 Uhr. Online ist der Film bereits abrufbar.

Das Zusammenspiel von Chef-Ermittlerin Jana Winter, ihrem Sohn Leo und ihren Kollegen Matthias Hamm und Alwa Sörensen trägt entscheidend zum Reiz der Reihe bei. Die Kollegen sind einander fast schon familiär verbunden. Sie mögen sich, sie halten zusammen und sie zoffen sich auch mal. Der in der 24. Folge gestorbene Kollege Arne Brauner ist nicht vergessen: Auf Alwas Schreibtisch steht ein Foto. Immer mit dabei ist Jana Winters Sohn Leo.

Der erlebt zu Beginn eine Überraschung: Leo ist mit seiner Mutter im Café verabredet. Als Jana Winter unter dem Scheibenwischer ihres Autos einen rätselhaften Zettel entdeckt, überlegt sie kurz, das Treffen mit Leo abzusagen. Wie sie es so oft schon getan hat im Laufe der Jahre. Doch Jana entscheidet sich anders, und Leo eröffnet ihr eine Neuigkeit.

Rätselhafter Hinweis auf einem Zettel

Der mysteriöse Zettel führt die Ermittlerin später in einen Wald und dort zu einer Leiche. In einer Holzkiste liegen die skelettierten Überreste einer jungen Frau. Es scheint, als würde niemand die Unbekannte vermissen.

Aufwendige Recherchen führen Jana und Alwa nach Dänemark und zu einem Ärztepaar. Deren Tochter Helle ist angeblich vor zwei Jahren nach Deutschland zu ihrem Freund gezogen. Gesehen haben sie sie seither nicht mehr, lediglich ein paar Handynachrichten erhalten. Dass die Eltern dies einfach akzeptiert haben, wirkt ein wenig unglaubwürdig. Zumal die Mutter todkrank ist.

Dann stellt sich heraus, dass auch eine Freundin von Helle, die Apothekertochter Sarah, verschwunden ist. Auch deren Mutter hat das Verschwinden einfach akzeptiert. Wenn man als Zuschauer über dieses etwas unglaubwürdig erscheinende Verhalten hinwegsieht, entwickelt sich eine fast schon tragische Geschichte um den Tod einer jungen Frau.

Fürsorge und Selbstfürsorge

Das Ermittler-Team hat gerade ein Seminar absolviert: „Verantwortungsvoller Umgang mit Angehörigen in Extremsituationen“. Auch Selbstfürsorge stand auf der Tagesordnung. Gerade Hamm, der bekannt ist für seine raue Schale - hinter der er seinen durchaus vorhandenen, weichen Kern gerne verbirgt - hat nur widerwillig teilgenommen. „Ich mache den Job jetzt seit tausend Jahren. Warum sitze ich hier?“

Als er dann eine Todesnachricht überbringen soll, reagiert er ungewohnt aufgewühlt. Jana übernimmt. Später steht Hamm seiner Chefin bei, als die mit Leos Erwachsenwerden hadert.

Die Kommissare tauchen derweil ein in das Leben und Partyleben von Helle und Sarah. Sie machen Helles Ex-Freund Marcel ausfindig und müssen feststellen, dass der Kriminalfall eigentlich ein Drama ist.

Fazit:

Die 25. Episode von „Unter anderen Umständen“ überzeugt durch eine unerwartete Geschichte, der man die Schwäche im Drehbuch gerne nachsieht, sowie durch die gewohnt starken Darsteller - und macht Lust auf weitere 25 Folgen.