ZDF-Miniserie widmet sich dem Verschwörungsdenken

Halle (Saale) - Es beginnt ganz harmlos: Eines Tages findet Lars (Daniel Donskoy) die Rauchmelder, die sich eigentlich an den Zimmerdecken befinden müssten, in einer Küchenschublade. Auf eine entsprechende Frage hin sagt seine Frau Melanie (Lisa Bitter), dass sie Akkus für die Warnsignale bestellt habe, auf deren Eintreffen sie warte. Es dauert eine Weile, bis Lars erkennen muss, dass Melanie die Detektoren aus einem ganz anderen Grund demontiert hat: „Sie zeichnen unsere Gedanken auf“, ist sich die junge Frau sicher.

Noch erschreckender ist für den bodenständigen jungen Mann die Entdeckung, dass Melanie dem gemeinsamen Sohn Janosch (Emil Brosch) nicht Vitamin-D-Tropfen, sondern Abführmittel in die Getränke mischt. Sie erklärt ihr Tun erst mit einer Verwechslung, auf Lars’ hartnäckiges Nachfragen dann mit dem Hinweis, dass der Junge nicht in die Schule gehen soll, um keine Maske tragen zu müssen. „Masken sind gesundheitsgefährdend“, sagt Melanie im Brustton der Überzeugung zu ihrem erstaunten Mann.

Abdriften in die Verschwörungsszene: Es kriselt unter Freunden

Die sechsteilige Miniserie „Schlafschafe“ zeigt, wie Verschwörungsdenken nicht nur die Gesellschaft spalten, sondern auch für Ehepartner und deren Freunde zur Belastungsprobe werden kann. So verscherzt es sich Melanie mit ihrer besten Freundin Franzi (Amanda da Gloria). Die betreut als Medizinerin in einem Klinikum Covid-Patienten, kann die verschwörungstheoretischen Auslassungen Melanies bald nicht mehr ertragen und kündigt ihr die Freundschaft. Auch in Lars’ Freundeskreis kriselt es, weil sich seine Kumpels über Melanie und ihren „Aluhut“ lustig machen.

Um eine diplomatische Lösung für Janosch zu finden, fährt das Paar zu einer Anbieterin, die angeblich „True Masks“ (wahrhaftige Masken) vertreibt, die allein Kinder und Erwachsene schützen können. Ein Mund-Nasen-Schutz, der sich für den skeptischen Lars durch nichts von einer herkömmlichen OP-Maske unterscheidet, soll 129 Euro kosten. Melanie ist bereit, diesen Preis zu bezahlen, Lars indessen nicht.

Der Riss in der Beziehung geht immer tiefer. „Melanie war mal das mutigste Mädchen auf der ganzen Welt, doch mit Janosch kamen bei ihr die Sorgen“, sagt Lars dem Zuschauer ins Gesicht.

Verschwörungserzählungen: Die Wahrheit nicht erkennen

Melanie war eine professionelle Kite-Surferin, ist jetzt aber arbeitslos - und also auf Sinnsuche. Die Verschwörungstheorien geben ihr den Halt in Zeiten der persönlichen und gesellschaftlichen Stagnation. „Ich weiß gar nicht, warum es mir so schwerfällt, ihn aufzuwecken“, erklärt Melanie dem Publikum. Für sie ist Lars ein „Schlafschaf“, also, laut der Querdenken-Bewegung, ein Mensch, der die Wahrheit entweder nicht erkennen kann oder will.

Melanie selbst bezieht ihr kontrafaktisches Wissen von einem Internetportal namens „Kanal Veritas“ (Kanal der Wahrheit). Dort warnt Rüdiger Borst (August Zirner) unter anderem vor einem „schwarzen Satelliten“, der um die Erde kreisen soll: Dabei handle es sich um einen Gesteinsbrocken, auf dem ein Sender installiert ist, der alle Menschen krank macht, die eine Maske tragen. Um seine Beziehung zu retten, macht sich Lars sogar auf den Weg zu Borst, um den Verschwörer zur Rede zu stellen.

„Schlafschafe“ ist ab sofort in der ZDF-Mediathek abrufbar. (mz)