Am 3. August müssen Schlagerfans auf ihren geliebten ZDF-Fernsehgarten verzichten. Moderatorin Andrea Kiewel muss für ein anderes Programm Platz machen.

Kein ZDF-Fernsehgarten am Sonntag - Deshalb fliegt die Show aus dem Programm

Mainz. – Fans des ZDF-Fernsehgartens schauen am nächsten Sonntag in die Röhre. Denn die beliebte Schlager-Show mit Andrea Kiewel fällt am 3. August aus.

ZDF-Fernsehgarten fällt wegen Sportevent in Dresden aus

Grund dafür ist ein sportliches Großevent, das ARD und ZDF im Hauptprogramm übertragen. Vom 31. Juli bis 3. August finden in Dresden "Die Finals 2025" statt. 3.400 Athletinnen und Athleten kämpfen dann um insgesamt 133 Titel in 20 Disziplinen wie Turnen, Fechten, Triathlon und Leichtathletik.

Die Wettkämpfe finden in Dresden vor historischen Kulissen statt. So treten beispielsweise die Bogenschützen vor der Semperoper an. Für viele namhafte Athletinnen und Athleten sind "Die Finals 2025" eine Art Generalprobe für anstehende Weltmeisterschaften.

Sachsen will Juniorpartner bei Olympischen Spielen werden

Zu dem sportlichen Wettbewerb in Sachsen werden unter anderem Yemisi Ogunleye, die bei den olympischen Spielen 2024 Gold im Kugelstoßen gewann, Weitsprung-Star Malaika Mihambo, Darja Varfolomeev, Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik, sowie Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher-Lucz erwartet.

Das Großevent ist darüber hinaus auch für Sachsens Sportpolitik von Bedeutung. Das Bundesland will sich nämlich als Juniorpartner Berlins für zukünftige Olympische Spiele bewerben. "Das ist natürlich auch ein echter Testlauf. Wir sind sicher, dass wir das können", zitiert der Merkur Sachsens Sportminister Armin Schuster (CDU).

ZDF-Fernsehgarten wegen Unwetter abgebrochen

Für die Fernsehgarten-Freunde geht es am 10. August um 12 Uhr wie gewohnt weiter – vorausgesetzt, ein Unwetter macht der Sendung keinen Strich durch die Rechnung.

Denn die Mallorca-Ausgabe am 27. Juli musste nach 15 Minuten abgebrochen werden. Ein Unwetter zog auf und zwang die Regie zur Evakuierung des Geländes.

"Ist das euer Ernst? Ich muss weinen", reagierte Moderatorin Andrea Kiewel ganz emotional, als ihre Show in ein überdachtes Studio verlegt wurde.