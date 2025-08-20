"Rock im Garten" lautet das Motto im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, 7. September. Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt dazu wieder passende Sängerinnen und Sänger auf dem Mainzer Lerchenberg.

"Rock im Garten" lautet das Motto im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag

Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt am Sonntag, dem 7. September, wieder zahlreiche Gäste im "ZDF-Fernsehgarten".

Mainz. – Während sich Stefan Mross' Show "Immer wieder sonntags" in eine sehr lange Pause verabschiedet hat, begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel (60) am 7. September 2025 wieder allerhand Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg.

Dieses Mal läuft die beliebte Show, die es bereits seit 1986 im deutschen Fernsehen gibt, unter dem Motto "Rock im Garten".

Bernhard Hoëcker ist zu Gast im "ZDF-Fernsehgarten"

Als Gast am kommenden Sonntag ist der deutsche Schauspieler, Synchronsprecher und Komiker Bernhard Hoëcker (55) eingeladen.

Bernhard Hoëcker wird im "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast sein. (Foto: Imago/Andre Lenthe)

Bekannt wurde er vor allem durch die Parodiesendung "Switch" sowie als Dauergast in der Rateshow "Genial daneben". Als Teammitglied erhielt er dafür 2005 die "Goldene Romy" für die beste Programmidee.

The Rasmus treten auf dem Mainzer Lerchenberg aus

Definitiv singen wird die finnische Alternativ-Rock-Band The Rasmus. Bekannt wurde die Band in Deutschland mit ihrem Titel "In the Shadows".

The Rasmus treten am 7. September bei Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Foto: Imago/Lehtikuva)

2022 vertrat The Rasmus Finnland beim Eurovision Song Contest. Dort erreichte die Band Platz 21 mit 38 Punkten. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat die Band zehn Alben herausgebracht.

Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, dem 7. September 2025:

Bernhard Hoëcker

The Rasmus

The Sweet

Bülent Ceylan

Gotthard

Battle Beast

Guinness-Buch der Rekorde nimmt "ZDF-Fernsehgarten" auf

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow.

Am 15. Juni 2025 sollte im Fernsehgarten eigentlich Kiewels 25-jähriges Jubiläum laufen. Allerdings fiel die 60-Jährige ausgerechnet an diesem Tag aus. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin konnte aufgrund des gesperrten Luftraums nicht nach Mainz fliegen.

Die nächste Sendung läuft am Sonntag, 7. September, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.