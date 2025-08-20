Das Staffelfinale der Schlagershow „Immer wieder sonntags“ ist Geschichte. Bevor es in eine sehr lange Pause geht, wartet Stefan Mross noch mit einem Best-of der ARD-Show auf.

Das Beste kommt zum Schluss: "Immer wieder sonntags" wartet mit einem Best-of auf

Seit dem Jahr 2005 moderiert Stefan Mross die ARD-Schlagersendung "Immer wieder sonntags".

Rust. – Am 31. August 2025 hat Moderator Stefan Mross das letzte Mal in diesem Jahr zahlreiche Gäste bei seiner Show "Immer wieder sonntags" in der ARD begrüßt.

Am kommenden Sonntag, 7. September, dürfen sich Fans der Schlagershow nun noch auf ein "Best of 2025" freuen. Es werden die Höhepunkte der vergangenen zwölf Ausgaben gezeigt.

Extra-Sendung mit den Höhepunkten von "Immer wieder sonntags"

Mit dabei sind: Pietro Basile, Ella Endlich, Olaf der Flipper & Lorenz Büffel, VoXXclub, die Amigos, Christin Stark, Bernhard Brink, Giovanni Zarrella, Ross Antony, Stefanie Hertel, die Kastelruther Spatzen, Sebastian Reich & Amanda, Ben Zucker, Beatrice Egli, die Höhner, Andy Borg und die Mountain Crew, wie es in der Ankündigung heißt. Auch Stefan Mross und seine Band kommen in dem Best-of natürlich vor.

Lesen Sie auch: Mross nach Tod der Mutter: Ich danke euch von ganzem Herzen

Nach dem Best-of wird die Sendung dann erst im kommenden Jahr mit aktuellen Shows auf den Bildschirm und nach Rust zurückkehren. Der SWR hat laut "Focus" angekündigt, dass die beliebte Schlagershow 2026 fortgesetzt wird.

Lesen Sie auch: Julian Reim verrät: Deshalb will sein Vater nicht bei "Immer wieder sonntags" auftreten

"Immer wieder sonntags" seit 30 Jahren in der ARD

Die Musikshow "Immer wieder sonntags" wurde seit 1995 live aus dem Europa-Park in Rust von der ARD übertragen. 2005 übernahm Stefan Mross die anfänglich von Max Schautzer moderierte Sendung.

Seit 2022 wird die Show nicht mehr direkt aus dem Europa-Park gesendet, sondern aus dem wenige Kilometer entfernten Wasserpark Rulantica.

Lesen Sie auch: Stefan Mross macht Glatzen-Witz bei "Immer wieder sonntags" – Fan unangenehm berührt

Am 10. August 2025 feierte Mross das 30-jährige Jubiläum der Schlagersendung.

Aufzeichnungen von "Immer wieder sonntags" können in der ARD-Mediathek abgerufen werden.