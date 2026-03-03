Die verschobene Erzgebirgskrimi‑Folge „Mordholz“ bekommt endlich ihren neuen Ausstrahlungstermin. Nachdem die Episode wegen der Handball‑EM im Januar ausgefallen war, holt das ZDF sie nun zur Primetime nach.

Mainz/DUR. – Für alle Fans der Reihe "Erzgebirgskrimi" hat das Warten ein Ende. Eine verschobene Folge wird endlich nachgeholt.

Am 7. März zeigt das ZDF "Mordholz". Eigentlich sollte die Episode bereits am 24. Januar laufen, musste jedoch kurzfristig für die Übertragung der Handball-EM weichen.

"Mordholz" im ZDF: Toter Holzbaron im Wald

Im Mittelpunkt der 14. Folge des "Erzgebirgskrimis" steht der mysteriöse Tod von Holzbaron Karl Zenker. Der Unternehmer wird auf einer Straße im Wald leblos gefunden. Schnell stellt sich die Frage: Tragischer Unfall oder doch Mord?

Robert Winkler erfährt von Dr. Kulikova, dass es sich nicht um einen Jagdunfall gehandelt hat. Foto: ZDF/Armin Dierolf

Für die Kommissare Robert Winkler und Karina Szabo scheint die Spurenlage zunächst eindeutig. Die Ermittlungen führen sie jedoch in ein Geflecht aus dubiosen Holzgeschäften und Diebstählen rund um Annaberg-Buchholz.

Erzgebirgskrimi im ZDF: Viele Verdächtige und dunkle Geschäfte

In Fokus stehen auch Zenkers Sohn Heiko sowie dessen Mitarbeiter Gregor Kampmann. Beide geraten ins Visier der Ermittler. Selbst Pfarrerin Paula Schubert wirkt im Verlauf der Handlung zunehmend verdächtig. Unterstützung bekommen die Kommissare möglicherweise erneut von Försterin Saskia Bergelt.

Ob sie entscheidende Hinweise liefern kann, erfahren Zuschauer am 7. März zur Primetime um 20.15 Uhr im ZDF. Wer nicht so lange warten möchte, kann den Erzgebirgskrimi "Mordholz" bereits vorab in der ZDF-Mediathek streamen.