Am kommenden Samstag sollten Fans in den Genuss der neuen Folge des "Erzgebirgskrimis" kommen. Stattdessen erwartet die Zuschauer ein ganz anderes Thema. Einen Nachholtermin für den Krimi gibt es aber bereits.

Erst "Wintermord, jetzt "Mordholz"! Warum das ZDF den "Erzgebirgskrimi" erneut verschiebt

Mainz/DUR. – Krimi-Fans brauchen erneut Geduld: Die neue Folge des "Erzgebirgskrimis" wird verschoben. Anstatt der Episode "Mordholz" zeigt das ZDF am Samstag die deutsche Mannschaft in der Hauptrunde bei der Handball-Europameisterschaft.

Nach einer nervenaufreibenden Zitterpartie haben es die deutschen Männer nämlich in eben jene Hauptrunde geschafft. Am Samstag, dem 24. Januar, müssen die Handballer nun gegen Norwegen antreten. Übertragen wird das Spiel im ZDF.

"Erzgebirgskrimi" wird verschoben: Wann das ZDF die Folge "Mordholz" zeigt

Aus diesem Grund muss die neue Folge des "Erzgebirgskrimis" mit dem Namen "Mordholz" weichen. Eine ähnliche Situation gab es bereits im vergangenen Jahr. Damals wurde die Episode "Wintermord" wegen der Handball-Weltmeisterschaft verschoben.

Die Ausstrahlung der 14. Folge der erfolgreichen ZDF-Reihe ist nun für den 7. März geplant – sechs Wochen später als ursprünglich geplant. In der ZDF-Mediathek ist "Mordholz" bereits jetzt abrufbar.

Einen kleinen Trost hält das ZDF dennoch bereit: Im Anschluss an die Handball-Partie am Samstagabend wird "Die Tränen der Mutter", die neunte Episode der Krimi-Reihe aus dem Jahr 2023, gezeigt.

Darum geht es in "Die Tränen der Mutter"

In der Folge wird der Holzbaron Karl Zenker (Michael Kind) tot auf einer Landstraße im Wald gefunden. Schnell stellt sich die Frage: Handelt es sich um einen Unfall oder einen Mord? Für die Kommissare Robert Winkler (Kai Scheve) und Karina Szabo (Lara Mandoki) ist aufgrund der Spurenlage klar, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt.

Die Ermittlungen führen in ein Netz aus dubiosen Holzgeschäften und Diebstählen in und um Annaberg-Buchholz. Doch warum musste Zenker sterben – und wer steckt hinter der Tat?

Neben Zenkers Sohn Heiko (André Kaczmarczyk) und seinem Mitarbeiter Gregor Kampmann (Christian Erdmann) gerät auch Pfarrerin Paula Schubert (Inka Friedrich) ins Visier der Ermittler.

Zugleich deutet sich in dem 90-minütigen Krimi das Ende einer Ära an: Oberkommissarin Karina Szabo steht vor ihrem Abschied. Wie Darstellerin Lara Mandoki bereits im vergangenen Jahr bekanntgab, wird sie die Serie nach der 15. Folge verlassen, um sich künftig anderen Projekten zu widmen.