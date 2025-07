Als junger Arzt J.D. in der Serie „Scrubs“ wurde Zach Braff in den 2000er-Jahren berühmt. Für eine geplante Neuauflage erhält Braff nun alterprobte Verstärkung.

Los Angeles - Hauptdarsteller Zach Braff (50) hat für die geplante Neuauflage der Ärzte-Comedy „Scrubs“ sein altes Serien-Team an seiner Seite. Neben Braff in der Rolle als John Dorian (J.D.) sind die frühere Hauptdarstellerin Sarah Chalke (48) als Ärztin Elliot Reid und Kollege Donald Faison (51) in der Rolle des Chirurgen Christopher Turk ebenfalls an Bord.

In einer Instagram-Story wendet sich Braff singend an seine Fans, dass er dies nicht ohne die beiden Co-Stars machen könne. „Hallo nochmal“, freute sich Faison auf Instagram. Auch Chalke drückte auf Instagram ihre Begeisterung für das Projekt aus. Unklar war zunächst, ob Judy Reyes in der Rolle der Krankenschwester Carla Espinosa zurückkehren könnte.

Braff und der US-Sender ABC hatten sich im Mai auf einen Deal für eine Neuauflage der Serie geeinigt. Dabei wurden zunächst aber keine weiteren Darsteller bekannt.

Schauspieler nun auch Produzenten

Die drei Schauspieler von der Original-Serie werden jetzt auch als ausführende Produzenten mitwirken, berichtet das Branchenblatt „Deadline.com“. Demnach dreht sich die Neuauflage um das Ärzte-Trio, das nach längerer Pause in einem neuen medizinischen Umfeld wieder zusammenarbeitet.

„Scrubs“ erfreute sich Anfang des Jahrtausends großer Beliebtheit. Der etwas schräge Humor rankt sich vor allem um den von Braff gespielten jungen Arzt „J.D.“. Besonders dessen Tagträume machten die Krankenhaus-Serie populär. Von der Serie wurden neun Staffeln produziert, die im US-Fernsehen von 2001 bis 2010 ausgestrahlt wurden.