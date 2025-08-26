Wochenland bangten Fans um Thommy Schmelz. Seine Ehefrau Kathrin meldete sich auf Instagram und gab neue Details zu seinem Gesundheitszustand preis.

So geht es TV-Auswanderer Thommy Schmelz nach dem Koma – Darf er bald nach Hause?

Peguera/Palma de Mallorca. – Die Zeit der Ungewissheit ist endlich vorüber und die Fans von Thommy Schmelz können aufatmen. Seine Ehefrau Katrin konnte auf Instagram Entwarnung geben: Ein Foto zeigt Thommy, wie er im Rollstuhl sitzt. Er ist augenscheinlich auf dem Weg der Besserung.

Der TV-Auswanderer, bekannt aus der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland", hatte sich seit Anfang Juli auf der Intensivstation im Krankenhaus auf Mallorca befunden. Auslöser war eine lebensbedrohliche Pilzinfektion in der Lunge, begleitet von Herzversagen, was ihn in einen äußerst kritischen Zustand versetzte.

Thommy Schmelz: Ehefrau Kathrin veröffentlicht bewegendes Video auf Instagram

Am Montag veröffentlichte Ehefrau Kathrin ein weiteres Video auf Instagram, in dem sie über den aktuellen Stand berichtet. Darin erzählt sie, dass ihr Mann inzwischen regelmäßig Physiotherapie hat und sogar schon Treppen laufen übt. "Das sieht schon ganz gut aus", kommentiert sie.

Thommy esse wieder ganz normal und sei auch von seinen Nadeln und Schläuchen befreit. Der gefährliche Pilz in seiner Lunge sei mittlerweile eingedämmt. Vielleicht, so die Hoffnung von Kathrin, darf Thommy schon Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche zurück nach Hause.

Kleine Schritte zurück ins Leben

Bereits vor einigen Tagen hatte die Ehefrau der "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit in einem Instagram-Update bekannt gegeben, dass ihr Liebster sich trotz seiner schweren Erkrankung langsam, aber sicher auf dem aufsteigenden Ast befindet.

Lange Zeit sah es nicht danach aus, dass Thommy Schmelz die Infektion ohne Folgeschäden überstehen würde. In einer emotionalen Videobotschaft hatte Kathrin mitteilen müssen, dass der Pilz bereits ein Loch in das Lungengewebe ihres Lebensgefährten gefressen hat. Doch die größte Gefahr scheint nun vorüber zu sein.