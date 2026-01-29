Die Krimireihe startet mit neuen Folgen ins neue Jahr. Der erste Fall dreht sich um vier Tote und eine glücklose Frau. Aber das ist nicht alles. Es passieren Dinge, auf die Fans lange gewartet haben.

Es sind philosophische Fragen, die die Bewohner von Schwanitz in der neuen Folge „Pechmarie“ der Krimireihe „Nord bei Nordwest“ beschäftigen.

Berlin - Marie ist vom Pech verfolgt. Als Kind wurde sie von einem Blitz getroffen, seitdem ist sie taub. Ihre Eltern sind gestorben, ihre Schwester ertrank. Und nun liegt auch ihr Bruder Moritz (Pascal Houdus) tot auf der Terrasse. „Man sagt, sie zieht das Unglück an“, sagt Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann). Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge) hält das natürlich für Unsinn.

Ist Glück ohne Pech denkbar?

Im Laufe der Ermittlungen ist die Sache für die rationale Polizistin dann aber nicht mehr ganz so eindeutig. Gibt es das etwa doch, das Pech? Und Glück? Und ist das eine ohne das andere überhaupt möglich? Es sind philosophische Fragen, die die Bewohner von Schwanitz in der neuen Folge „Pechmarie“ der Krimireihe „Nord bei Nordwest“ beschäftigen. Die Episode läuft am Donnerstag (29. Januar) um 20.15 Uhr im Ersten, in der Mediathek ist sie bereits abrufbar.

Erst mal steht für das Ermittler-Duo Jacobs und Wagner aber die Arbeit im Mittelpunkt. Warum musste der Bruder von Marie (Anne Zander) sterben? Und in welcher Verbindung stand er zu drei weiteren Leichen, die zuvor im Wald gefunden wurden? Dort war allen Anschein nach ein Drogengeschäft geplatzt. Das Kokain ist noch da, das Geld verschwunden. Wo ist es? Und was hatte der Bruder von Marie mit alldem zu tun?

Deren Pechsträhne scheint zu allem Unglück mit dem weiteren Verlust noch lange nicht beendet. Ein skrupelloser Investor steht plötzlich vor der Tür und verkündet, dass der Kredit für das Haus ihrer Großeltern, in dem Marie wohnt, an ihn abgetreten wurde. Werden die Schulden nicht umgehend bezahlt, ist Marie das Haus los. Jacobs und Wagner ahnen: Maries Bruder hatte einen Plan, um das zu verhindern.

„Riechen Sie an meinem Haar?“ „Was? Nein, das wäre ja absurd“

Unterstützung bei ihrer Arbeit bekommt die Polizisten natürlich wie immer von der unbekümmerten Tierärztin Jule Christiansen (Marleen Lohse). Sie hat gerade die Prüfung zur Rettungssanitäterin bestanden und ist somit gleich am Tatort im Einsatz. Weil sie die Gebärdensprache beherrscht, springt sie zudem als Dolmetscherin ein und kommt Marie dadurch nahe. Aber nicht nur ihr.

„Riechen Sie an meinem Haar?“, fragt Jule sichtlich erfreut, als Hauke Jacobs ihr beim Ermitteln im Schwanitzer Polizeirevier auffallend nah an die roten Locken kommt: „Was? Nein, das wäre ja absurd“, stammelt der, um dann nachzuschieben: „Frau Christiansen, was ist eigentlich Glück für sie?“

Wie in jeder Folge des seit 2014 ausgestrahlten Formats steht auch dieses Mal die Frage im Raum, ob die beiden zueinanderfinden. So viel sei an dieser Stelle verraten: In der 28. Episode stellt Jule Hauke eine entscheidende Frage - bevor es wenig später zu einem Kuss kommt. Ist es das lang ersehnte Happy End?

In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf insgesamt vier neue Episoden der Reihe freuen, die im vergangenen Jahr von Zuschauern der ARD zur beliebtesten Kultserie aller Zeiten gewählt wurde.