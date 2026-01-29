Vater und Verlegenheits-Mörder: Tom Schilling spielt Publikumsliebling Björn Diemel weiter. Netflix hat eine Fortsetzung von „Achtsam Morden“ bestätigt - noch vor dem Start der zweiten Staffel.

Tom Schilling spielt auch in einer dritten Staffel die Figur Björn Diemel - einen Anwalt auf mörderischem Achtsamkeitstrip. (Archivbild)

Berlin - Netflix hat eine Fortsetzung seiner deutschen schwarzhumorigen Serie „Achtsam Morden“ mit Tom Schilling in der Hauptrolle angekündigt. Die dritte Staffel werde im Sommer gedreht, hieß es bei einem Event zu kommenden Highlights des Streamingdienstes. Die zweite Staffel ist dabei noch nicht einmal angelaufen. Deren Start wurde für den 28. Mai angekündigt.

Die erste Staffel, die Ende Oktober 2024 rauskam, war laut Netflix nicht nur in Deutschland ein Publikumshit. Die Serie nach der gleichnamigen Bestsellerreihe von Karsten Dusse erreichte in Dutzenden Ländern die Netflix-Wochen-Top-10.

In Staffel zwei hat Björn Diemel (Schilling) scheinbar sein Leben im Griff: Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter, streitet sich achtsamer mit seiner Noch-Frau und arbeitet als rechtlicher Vertreter zweier Mafia-Clans, deren Chefs er achtsam von der Bildfläche verschwinden ließ. Dennoch spürt Diemel innere Unruhe. Sein Achtsamkeitscoach Joschka Breitner (Peter Jordan) klärt auf: Schuld daran sei „sein inneres Kind“.