Mit der gemeinsamen Musik-Gameshow "That's my Jam" wollten Bill und Tom Kaulitz das deutsche Fernsehen erobern. Der Versuch scheitert: Nach nur drei Folgen wird die Show bei RTL abgesetzt.

Aus für "That's my Jam" - RTL wirft Bill und Tom Kaulitz aus dem Programm

Die Musik-Gameshow "That's my Jam" wurde von RTL aus dem Free-TV verbannt. In Zukunft kann man die Show nur noch auf RTLplus streamen.

Magdeburg/DUR - Die Tokio Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz haben sich von ihrer neuen Musikshow "That's my Jam" vermutlich mehr versprochen. Der Sender RTL, auf dem die Show augestrahlt wurde, offenbar auch.

RTL hat die Musik-Gameshow nach nur drei Ausstrahlungen im Free-TV wieder abgesetzt. Dabei verlief der Start von "That's my Jam" eigentlich gar nicht schlecht: Zunächst hatte der Sender die Show im Anschluss an die "Let's Dance – Profi-Challenge" gezeigt. Mit immerhin 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe konnten Bill und Tom Kaulitz mit ihrer Show zunächst überzeugen.

Danach wanderte die deutsche Ausgabe des US-Formats von Moderator Jimmy Fallon auf einen Sendeplatz am späten Samstagabend, kurz vor Mitternacht. Damit ging es dann bergab.

"That's my Jam" von Bill und Tom Kaulitz - Miese Quoten verbannen Show zu RTLplus

Das Branchenportal "Quotenmeter" berichtet, dass beide Folgen von "That's my Jam", die auf diesem Sendeplatz liefen, weit hinter den Erwartungen zurück geblieben seien. "Weniger als eine halbe Million Zuschauer schalteten jeweils ab kurz vor Mitternacht ein, in der Zielgruppe bewegten sich die Quoten bei miesen 4,9 und 4,3 Prozent", heißt es in der Analyse.

Lesen Sie auch: Stalker-Alarm! Bill Kaulitz vor eigenem Haus aufgelauert

Das könnte jedoch auch am Vorprogramm am Samstagabend auf RTL liegen. Denn sowohl "RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen" als auch "20 Jahre Deutschland sucht den Superstar" entpuppten sich ebenfalls nicht als Quotenbringer. Dementsprechend hatten wenige Menschen Interesse am Fernsehprogramm von RTL am Samstagabend - und damit auch an der Musikshow der Kaulitz-Brüder.

Lesen Sie auch: Festgenommen? Magdeburger Band Tokio Hotel und Heidi Klum bei der Polizei in Leipzig

Für die Musiker Bill und Tom heißt es nun Platz räumen. Ihre Show "That's my Jam" wird im Free-TV nicht mehr zu sehen sein. RTL verbannt die Tokio Hotel-Stars in den Streamingbereich. Ab sofort kann "That's my Jam" nur noch kostenpflichtig bei RTLplus geschaut werden.

Bill und Tom Kaulitz in der neuen Jury von "The Voice of Germany"

Bill und Tom Kaulitz werden trotzdem bald wieder im Free TV zu sehen sein - und das zur besten Sendezeit.

Lesen Sie auch: The Voice of Germany: Stars aus Sachsen-Anhalt in der Jury

Die Tokio Hotel-Stars sind Jury-Mitglieder in der diesjährigen Staffel der beliebten Show "The Voice of Germany". Vielleicht haben die beiden hier mehr Glück und können ihre Rückkehr ins deutsche Fernsehen doch noch gebührend feiern.