Zwei Fernsehdetektive geraten in ihrem zehnten Fall gleich an mehrere Spione - tote und lebendige.

Berlin - Neuer Dreh für die ARD-Krimireihe „Die Füchsin“: Die ehemalige DDR-Spionin Anne Fuchs (Lina Wendel) ermittelt nun nicht mehr in Düsseldorf, sondern erstmals im Auftrag des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln.

Zwar versucht die „Füchsin“, das vor ihrem Kollegen Youssef El Kilali (Karim Chérif) geheim zuhalten - es handele sich um einen „Ein-Frau-Auftrag“. Doch das glaubt er ihr nicht und ist bald selbst involviert. Die neue Folge „Der Spion“ läuft heute um 20.15 Uhr im Ersten.

Russischer Geheimdienst gelangt an Informationen

Es geht um ein Leck bei den Verfassungsschützern, durch das geheime Informationen an den russischen Geheimdienst gelangt sind. Kurz darauf wird ein Beamter in seiner Badewanne ertränkt - und sowohl seine kühle Witwe Elisabeth (Ann-Kathrin Kramer) als auch seine empathische Tochter Rosi (Marlina Mitterhofer) wussten angeblich nichts über seine Arbeit.

Unter Verdacht gerät der Chef für Spionageabwehr, Manfred Backner (Christian Erdmann), der wiederum von seiner ehrgeizigen Mitarbeiterin Larissa Hollig (Kim Riedle) regelrecht vorgeführt wird.

Das Versteckspiel gegenüber ihrem Kollegen Youssef - der auch noch von privaten Problemen umgetrieben wird - betreibt Frau Fuchs erstaunlich lange. Erst als er eine junge Frau beschatten soll, weiht sie ihn ein - doch wenig später wird diese Frau brutal erdrosselt.

Morde und verzwicktes Spinnennetz aus Spionen

Regisseur Christoph Schnee (53, „Miss Merkel - Mord im Schloss“) hat einen spannenden Film gedreht, in dem es nicht nur um die Aufklärung zweier Morde geht (was eigentlich Aufgabe der Polizei ist), sondern um ein verzwicktes Spinnennetz aus Spionen. Da blicken - neben manchem Zuschauer - sogar die beiden erfahrenen Schnüffler nicht mehr voll durch - ein paar Figuren und Verwicklungen weniger hätten es auch getan.

Lina Wendel (60, „Feuerwehrfrauen“, „Tatort - Letzte Ernte“) spielt ihre Rolle mit einer Mischung aus lächelnder Gewitztheit und genialem Spürsinn aus ihrer Zeit bei der Stasi. Karim Chérif (48, „Daheim in den Bergen“) kommt diesmal erst spät richtig zum Einsatz. Schön fies gibt hier Kim Riedle (43, „Meine Freundin Volker“) eine Frau, die buchstäblich jeden reinlegt, um nach ganz oben zu gelangen. Fazit zum verblüffenden Ende: Traue niemandem, auch nicht in der eigenen Familie - es könnten jahrzehntelange Lügen im Spiel sein.