Vor 30 Jahren gab „The Beatles Anthology“ einen ganz neuen Einblick in die Arbeit der Fab Four. Jetzt wurde das Bandarchiv erneut geöffnet. Toningenieur Giles Martin erzählt, worauf es dabei ankam.

30 Jahre nach „The Beatles Anthology“ erscheint eine neue Zusammenstellung - und die Dokumentarfilm-Serie läuft beim Streamingdienst Disney+.

London - Über 60 Jahre ist es her, dass die Beatlemania weltweit ausbrach. Bereits 1970 trennten sich die Beatles, doch bis heute fasziniert die legendäre britische Band Millionen von Menschen. „Die Beatles existieren ohne uns“, sagte George Harrison schon vor 30 Jahren in der Dokumentarfilm-Serie „The Beatles Anthology“, in der die Musiker die Geschichte der Band aus ihrer persönlichen Sicht erzählten. Zum Jubiläum kehrt die Serie nun mit einer zusätzlichen, neunten Episode beim Streamingdienst Disney+ zurück - und damit nicht genug.

Neues aus dem Beatles-Archiv

Langjährige Fans waren damals Mitte der Neunziger entzückt und eine neue Generation entdeckte die Beatles für sich. Begleitend gab es auch drei Doppel-CDs mit zuvor unveröffentlichten Raritäten, Demos, Live-Mitschnitten - und der ersten Beatles-Single seit 25 Jahren, „Free As A Bird“. Auch die Musik-Zusammenstellungen werden nun in mehreren Formaten neu aufgelegt.

Der renommierte Musikproduzent und Toningenieur Giles Martin - Sohn des 2016 gestorbenen Beatles-Produzenten George Martin - hat dafür eine neue, vierte Zusammenstellung kuratiert. Sie enthält unter anderem 13 bisher unveröffentlichte Demos und Session-Aufnahmen. Auch der vor zwei Jahren veröffentlichte, letzte Beatles-Song „Now And Then“ ist dabei.

„Anthology 4 ist eine interessante Mischung aus Material, das wir schon aus anderen Boxsets kennen, und Dingen, die einfach hörenswert sind“, sagt Martin (56) im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London in den berühmten Abbey Road Studios. „Der Grund ist, dass wir das Gefühl hatten, dass die bisherigen Beatles-Anthologien ohne das nicht vollständig waren.“

Ganz nah bei John, Paul, George und Ringo

Tausende Stunden von Aufnahmen liegen in den Beatles-Archiven. Die Auswahl der Tracks traf Giles Martin nicht allein. „Es gibt zwei Jungs im Team, die totale Beatles-Nerds sind und wirklich alles über die Beatles wissen“, erzählt er.

„Sie schlagen Dinge vor, von denen sie seit Jahren sagen, die sollten mal veröffentlicht werden. Ich höre mir dann alles an. Mein Urteil basiert ausschließlich darauf, ob es Spaß macht, das zu hören, ob ich es mehr als einmal hören möchte und ob es einen richtig guten Einblick in die Welt der Beatles gibt.“

Das war schon vor 30 Jahren die Idee von „The Beatles Anthology“ - den Fans einen Blick hinter die Kulissen zu geben und im Geiste dabei zu sein, als Musikgeschichte geschrieben wurde. Auf den Aufnahmen sind nämlich nicht nur die Lieder zu hören, sondern auch Studiogespräche und Frotzeleien von Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr.

„Das ist der Moment, in dem ich mir denke: "Oh, das ist schön!" Wenn ich höre, wie sie miteinander reden und spielen. Ich schneide das nicht zusammen. George bestellt sein Mittagessen und spielt dann noch einen Take – so etwas. Es ist einfach schön, bei ihnen zu sein.“

Beatles und ihre Familien waren direkt beteiligt

Die neue Anthologie entstand in enger Absprache mit den noch lebenden Beatles Paul und Ringo, sowie mit George Harrisons Witwe Olivia, seinem Sohn Dhani, John Lennons Witwe Yoko Ono und Sohn Sean Lennon. „Es gibt keine Marketing-Teams oder Ähnliches, die da mitreden“, betont Martin.

Die ersten drei Anthologie-Zusammenstellungen, die 1995 und 1996 erschienen waren, hat er neu abgemischt. „Es war die CD-Ära, in der vieles ziemlich hell und digital klang“, erklärt er. „Das Überspielen von Band auf Digital war nicht unbedingt so gut, wie es hätte sein können. Also bin ich zurück zu den Originalbändern, habe manches noch einmal gemischt.“

Martin ist es wichtig zu betonen, dass „The Beatles Anthology“ nicht für bestimmte Technik - etwa moderne Kopfhörer - produziert wurde. „Wenn man sich zu sehr an einer bestimmten Technologie orientiert, läuft man Gefahr, dass sie nicht so lange existiert wie die Musik selbst.“

Mitunter auch Kritik von Fans im Vorfeld

Wie immer bei solchen Veröffentlichungen, gab es im Vorfeld nicht nur begeisterte Reaktionen, sondern auch Kritik einiger Fans, die sich noch weitere Tracks und obskure Raritäten aus dem Beatles-Archiv gewünscht hätten. „Es ist toll, so leidenschaftliche Fans zu haben“, sagt Martin. „Aber ich mache keine Platten zum Sammeln, sondern zum Hören und Genießen. Das ist ein wichtiger Unterschied.“

Die Musik lebt weiter

Der Klangexperte arbeitet schon am nächsten Beatles-Projekt. Regisseur Sam Mendes dreht vier Filme über die Fab Four, einen über jedes Mitglied, Martin ist involviert. Er ist überzeugt, dass das Phänomen Beatles noch lange andauert.

„Ich glaube, die Musik wird weit über unsere Gespräche und uns selbst hinaus weiterleben“, sagt er. „Ich glaube, Menschen entdecken die Beatles auf ganz unterschiedliche Weise. Und das wird so bleiben. Genauso wie man ein Mozart-Stück entdeckt - über eine Werbung, über Tiktok oder bei einem Konzert. Bei den Beatles ist es dasselbe.“

„The Beatles Anthology Collection“ ist ab sofort auf CD oder Vinyl - einzeln oder als Box - und digital erhältlich. Die Dokumentarfilm-Serie „The Beatles Anthology“ ist ab 26. November mit drei Folgen beim Streamingdienst Disney+ zu sehen. Jeweils drei weitere Episoden werden am 27. und 28. November veröffentlicht.