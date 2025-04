Popstar The Weeknd und Jenna Ortega haben zusammen einen Thriller gedreht. Beim Coachella-Popfestival in Kalifornien legen sie sich für „Hurry Up Tomorrow“ ins Zeug.

Los Angeles - Im Coachella-Festivaltrubel haben der kanadische Sänger The Weeknd (35, „Blinding Lights“) und US-Schauspielerin Jenna Ortega (22, „Beetlejuice Beetlejuice“) Fans auf ihren Film eingestimmt. Bei dem Popfestival nahe der kalifornischen Wüstenstadt Indio promotete das Duo vor jubelnden Feiernden den Psychothriller „Hurry Up Tomorrow“. Dabei drehten sie auch eine Runde mit einem Riesenrad.

Popstar The Weeknd, mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye, ist in dem Thriller, der Mitte Mai weltweit in die Kinos kommt, in seiner ersten Filmhauptrolle zu sehen. Ortega und Barry Keoghan („Saltburn“) gehören zur prominenten Besetzung. Regie führte der US-Filmemacher Trey Edward Shults, der mit dem Horror-Thriller „It Comes at Night“ (2017) und dem Drama „Waves“ (2020) Furore machte. Der Film dreht sich um einen an Schlaflosigkeit leidenden Musiker (The Weeknd), der durch eine mysteriöse Frau (Ortega) an seine Grenzen gebracht wird.

Im Januar hatte The Weeknd sein neues Album „Hurry Up Tomorrow“ veröffentlicht. Es ist nach „After Hours“ (2020) und „Dawn FM“ (2022) der Abschluss einer Trilogie.

Die Coachella-Konzerte finden traditionell an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in Südkalifornien statt. Headliner in diesem Jahr waren unter anderem Lady Gaga, die Rockband Green Day und die Rapper Post Malone und Travis Scott.