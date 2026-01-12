Der erste Golden Globe des Abends geht an die beste Nebendarstellerin in einem Spielfilm. Die Preisträgerin ist sichtlich überrascht.

Teyana Taylor gewinnt mit ihrer ersten Globe-Nominierung auf Anhieb die Trophäe.

Los Angeles - Die US-Schauspielerin Teyana Taylor hat den Golden Globe als beste Nebendarstellerin gewonnen. Die 35-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle als militante Aktivistin in dem Politthriller „One Battle After Another“ von Regisseur Paul Thomas Anderson. Mit ihr waren Emily Blunt („The Smashing Machine“), Elle Fanning („Sentimental Value“), Ariana Grande („Wicked: Teil 2“), Inga Ibsdotter Lilleaas („Sentimental Value“) und Amy Madigan („Weapons - Die Stunde des Verschwindens“) nominiert.

Die Sängerin und Schauspielerin Taylor zeigte sich sichtlich überrascht - sie erhielt die Trophäe prompt mit ihrer ersten Globe-Nominierung überhaupt.

Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 28 Kategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 83. Golden Globes wurden live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.