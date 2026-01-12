Der Golden Globe für den besten Nebendarsteller in einem Spielfilm geht an den schwedischen Star: Skarsgård zeigt sich sichtlich überrascht.

Los Angeles - Der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård hat den Golden Globe als bester Nebendarsteller gewonnen. Der 74-Jährige überzeugte in dem Familiendrama „Sentimental Value“ des Norwegers Joachim Trier in der Rolle eines Vaters, der von seinen Töchtern entfremdet ist.

Mit ihm waren Benicio Del Toro („One Battle After Another“), Jacob Elordi („Frankenstein“), Paul Mescal („Hamnet“), Sean Penn („One Battle After Another“) und Adam Sandler („Jay Kelly“) im Rennen.

Er habe sich für zu alt gehalten, um zu gewinnen, sagte Skarsgård in seiner Dankesrede. Er sei froh darüber, dass ein kleiner norwegischer Film ohne ein großes Budget diese Aufmerksamkeit bekomme.

Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien und in einer Podcast-Sparte in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 83. Golden Globes wurden live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.