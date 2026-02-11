Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz in einem Auto einen Dieb an den Rand des Wahnsinns treibt? Das können Zuschauer nächstes Jahr in einer Komödie mit Tedros „Teddy“ Teclebrhan verfolgen.

Berlin - Autodieb Chris wird beauftragt, einen streng geheimen Prototyp aus der Lagerhalle eines Herstellers zu stehlen - doch dann erwacht die verborgene KI während der Flucht. Und die Frage taucht auf: Wer stiehlt hier eigentlich wen? Das ist die grobe Inhaltsangabe eines neuen Prime-Original-Films, der 2027 bei Amazons Streamingdienst online gehen soll. Die Hauptrolle spielt Komiker Tedros „Teddy“ Teclebrhan, wie Prime Video mitteilt. Die Dreharbeiten fanden von Oktober bis Januar statt, unter anderem in Prag.

Abenteuerlich und actionreich erzähle der Film mit dem Arbeitstitel „The Prototype“ vom Aufeinandertreffen von Mensch und Maschine. Regie führte Dennis Gansel („Die Welle“, „Napola – Elite für den Führer“).

Mit etwas Unsichtbarem zu spielen, war für Teclebrhan der Reiz

Der Regisseur arbeitete auch schon bei dem am 2. Januar gelaunchten Film „Der Tiger“ für Prime Video. In dem Antikriegsfilm wird die Besatzung eines deutschen Tiger-Panzers im Zweiten Weltkrieg auf eine geheime Mission weit hinter der hart umkämpften Ostfrontlinie geschickt.

„Prototype“-Hauptdarsteller Teclebrhan (42), der auch schon in Filmen und Serien wie „Systemsprenger“, „Generation Beziehungsunfähig“ oder eben dem Prime-Comedy-Format „LOL: Last One Laughing“ mitwirkte, zitierte der Streamingdienst am Mittwoch mit folgenden Worten zu der neuen Komödie „The Prototype“: „Der besondere Reiz an dieser Rolle lag für mich darin, mit etwas Unsichtbarem zu spielen, weil sich das Meiste in meinem Kopf abspielte.“ Regisseur Gansel habe ihn „toll und feinfühlig durch den Film geführt“.