München - Die Freiheitsstatue, die Sphinx oder fröhliche Delfine - und all das aus bunten Luftballons. Das gibt es jetzt in einer Ausstellung in München zu erleben. Mehr als 500.000 Ballons seien verarbeitet worden, teilten die Veranstalter mit. Rund 100 Künstler haben daraus Objekte wie Tiere, Pflanzen und weltberühmte Sehenswürdigkeiten nachgebaut, zum Teil bis zu acht Meter hoch. „Luftballonwelten“ läuft vom 14. Februar bis zum 12. April im Pineapple Park, der ehemaligen Paketposthalle in München.

Vollständig kompostierbar

Die Ballons seien vollständig kompostierbar, versichern die Veranstalter. Zu sehen gibt es etwa ein rosa Luftballon-Auto, in das man sogar einsteigen könnte. An anderer Stelle kann man durch einen Tunnel laufen oder ein Motorrad bewundern.

Die Ausstellung ist nach Angaben der Veranstalter als Weltreise konzipiert. Am Eingang bekommt jeder einen persönlichen Reisepass, mit dem er die Exponate entdecken kann. Am Ende dürfen die Gäste selbst Kunstwerke aus Ballons kreieren, mit künstlerischer Unterstützung.