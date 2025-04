Leipzig. - Statt einer neuen Folge von "Riverboat" gibt es am Freitag, 25. April, eine Wiederholung zu sehen: Die Sendung vom 23. Juni 2023 wird erneut ausgestrahlt, moderiert wurde sie seinerzeit von Kim Fisher (56) und Matze Knop (50). Geplaudert wurde mit Gästen aus den Bereichen Hobbygärtnerei, Schauspielerei und der Modebranche.

Zwei Gäste davon im Kurzportrait:

Schauspielerin Bettina Zimmermann ist auf dem "Riverboat" in Plauderlaune

Mit dabei ist unter anderem die Schauspielerin Bettina Zimmermann, die auch als Synchronsprecherin arbeitet. Sie wurde am 31. März 1975 in Burgwedel geboren. Während ihrer Schauspielausbildung war sie als Model tätig und in einigen Werbespots zu sehen. Ihre erste Filmrolle erhielt die Schauspielerin in "Fisimatenten"(1998).

Schauspielerin Bettina Zimmermann Foto: Imago/ eventfoto54

Seit 2015 spielt sie in den Serien "Ein Fall für zwei" und "Der Lack ist ab" mit. Ebenso bekannt ist durch ihre Rollen in Krimiserien wie "Soko Kitzbühel", "Alarm für Cobra 11" und "Die Rosenheim-Cops".

Sie lebt mit ihrem aktuellen Partner Kai Wiesinger in der Nähe von Potsdam.

Supermodel Franziska Knuppe ist zu Gast in der Sendung "Riverboat"

Franziska Knuppe wurde am 7. Dezember 1974 in Rostock geboren. Sie ist ein deutsches Model, entdeckt hatte sie seinerzeit Wolfgang Joop. Er brachte sie in einer Model-Agentur unter.

Fortan arbeitete Knuppe als Model mit Agenturen aus New York, Paris, London und Mailand zusammen, lief für namhafte Designer wie Joop, Strenesse, Vivienne Westwood, Escada und Wunderkind. Ab und zu arbeitet sie auch als Schauspielerin.

Supermodel Franziska Knuppe ist in der Wiederholung von "Riverboat" erneut zu sehen. Foto: Imago/ Horst Galuschka

Knuppe ist seit 1999 mit Christian Möstl verheiratet. Beide haben die gemeinsame Tochter Ruby Mathilda. Die Familie lebt in Potsdam.

Am Freitag, 25. April 2025, plaudern diese Gäste in der Wiederholung der "Riverboat"-Sendung vom 23. Juni 2023:

Bettina Zimmermann - Schauspielerin

- Schauspielerin Béla Réthy - Fußballreporter-Legende

- Fußballreporter-Legende Katrin Göring-Eckardt - Grünen-Politikerin

- Grünen-Politikerin Alexander Schubert - Schauspieler

- Schauspieler Manon Straché - Schauspielerin

- Schauspielerin Michael Baumann - Hobbygärtner und „Schreber-Sheriff“

- Hobbygärtner und „Schreber-Sheriff“ Franziska Knuppe - Supermodel

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.