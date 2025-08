Die drei beliebten Talkshows "Maischberger", "Maybritt Illner" und "Markus Lanz" sind in der Sommerpause. Wann die Sendungen, in denen über aktuelles politisches Geschehen diskutiert wird, wieder zu sehen sind.

Magdeburg/Halle (Saale). - Die TV-Sendungen "Wer wird Millionär?", "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" befinden sich bereits in der Sommerpause. Und auch "Tatort"-Fans müssen sich noch bis zum 14. September gedulden, bis neue Folgen über den Bildschirm flimmern.

Doch nicht nur auf neue Folgen der Lieblingsserie müssen Zuschauer derzeit verzichten. Auch die beliebten Talkshows der ARD und ZDF wie "Markus Lanz", "Maybrit Illner" und "Maischberger" pausieren bald.

Solange schicken ARD und ZDF die Politik-Talkshows in die Sommerpause

"Markus Lanz" war am 24. Juli das letzte Mal vor der Sommerpause im ZDF zu sehen. Für fast vier Wochen pausiert die Sendung nun. Lanz kehrt erst am 26. August wieder zurück auf seinen Sendeplatz.

Eine besonders lange Sommerpause legt Maybrit Illner mit ihrer Sendung ein. Die ZDF-Talkmasterin war ebenfalls das letzte Mal vor der Sommerpause am 24. Juli zu sehen. Zuschauer der Sendung müssen sich jedoch bis zum 11. September gedulden, bis Illner wieder ihre Talkrunden aufnimmt.

Bereits am 15. Juli hat sich die Talkshow "Maischberger" in die Sommerpause verabschiedet. Acht Wochen lang muss das Publikum nun ohne die Sendung auskommen. Erst am 16. September begrüßt die Moderatorin wieder Gäste aus Politik, Wirtschaft und Journalismus in ihrem Studio.