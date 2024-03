Berlin - Der spanische Überlebensthriller „Die Schneegesellschaft“ verpasst wahrscheinlich seine Chance, der beliebteste nicht-englischsprachige Film des Streamingdienstes Netflix überhaupt zu werden. In der vergangenen Woche gewann er nur rund 1,2 Millionen Abrufe hinzu und liegt nun immer noch etwa 6 Millionen Abrufe hinter dem norwegischen Monsterfilm „Troll“ von 2022, für den Netflix 103 Millionen Abrufe in den ersten 91 Tagen angibt. „Die Schneegesellschaft“ (internationaler Titel: „Society of the Snow“) wurde in bisher rund 80 Tagen (seit der Veröffentlichung am 4. Januar bis vergangenen Sonntag, 24. März) rund 96,9 Millionen Mal aufgerufen. Die Lücke zu schließen beziehungsweise „Troll“ zu überholen, dürfte bis 4. April sehr unwahrscheinlich sein.

In dem zweieinhalbstündigen Thriller „Die Schneegesellschaft“ von Regisseur Juan Antonio Bayona („Jurassic World: Das gefallene Königreich“) geht es um die Ereignisse nach einem Flugzeugabsturz 1972 in den Anden. Die Überlebenden beginnen in der Kälte, von den im Eis konservierten Leichen zu essen.

Netflix führt vier Top-10-Listen für verschiedene Kategorien (für „Film“ jeweils englischsprachig/nicht-englischsprachig sowie für „TV“ - gemeint sind Serien - jeweils englischsprachig/nicht-englischsprachig). Sie basieren auf den Aufrufen in den ersten 91 Tagen. Andere längerfristige Abrufzahlen gibt der internationale Streamingdienst nicht preis.

Die Zahl der Aufrufe (views) lässt sich nicht ganz mit einer Zuschauerzahl gleichsetzen. Die Abrufzahl ist eine rechnerische Größe, die sich laut Netflix ergibt, wenn man die angeschauten Stunden durch die Laufzeit der jeweiligen Produktion teilt.