Los Angeles - Der britische Oscar-Preisträger Kenneth Branagh (62, „Belfast“) und der kanadische Superhelden-Darsteller Ryan Reynolds (46, „Deadpool“) planen einen gemeinsamen Action-Film. Apple Studios werde die beiden Stars für das Action-Abenteuer „Mayday“ vor die Kamera holen, berichteten die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“.

Als Drehbuchautoren, Regisseure und Produzenten sind John Francis Daley und Jonathan Goldstein an Bord. Das Duo drehte zuletzt mit Hugh Grant und Chris Pine das Action-Fantasy-Abenteuer „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“. Zuvor brachten sie Komödien wie „Vacation - Wir sind die Griswolds“ und „Game Night“ ins Kino. Über den Inhalt von „Mayday“ wurde zunächst nichts bekannt.

Reynolds dreht zurzeit „Deadpool 3“, den dritten Teil der Marvel-Actionkomödie um den Comic-Antihelden. Der Kinostart ist für September 2024 geplant. Branagh kommt in diesem Sommer in dem Biopic „Oppenheimer“ von Regisseur Christopher Nolan in einer Nebenrolle auf die Leinwand. Cillian Murphy spielt den Physiker J. Robert Oppenheimer (1904-1967), der maßgeblich an der Entwicklung der Atombombe arbeitete.