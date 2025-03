Robert Pattinson begeisterte vor drei Jahren Kinogänger im „The Batman“-Film. Auf die Fortsetzung wartet er so ungeduldig wie viele Fans.

Los Angeles - Hollywoodstar Robert Pattinson kann eigenen Angaben zufolge kaum warten, wieder den Superhelden-Umhang umzulegen. Er hoffe, dass die Dreharbeiten für die „The Batman“-Fortsetzung bald beginnen, sagte der 38-Jährige zu seiner Schauspiel-Kollegin Naomi Ackie in einem Gespräch mit der US-Zeitschrift „Hero“. „Ich habe als junger Batman angefangen, und bei der Fortsetzung werde ich der verdammt alte Batman sein.“

Der erste „The Batman“-Film von Regisseur Matt Reeves war im März 2022 ein großer Kinoerfolg. Das Studio Warner Bros. kündigte kurz darauf eine Fortsetzung mit Pattinson in der Hauptrolle an, verschob das Erscheinungsdatum aber mehrmals. Aktuell ist der Kinostart in den USA für 2027 geplant.

Fans des „Batman“-Universums können sich das Warten mit der Spinoff-Serie „The Penguin“ verkürzen, in der Colin Farrell den „Batman“-Schurken Pinguin spielt. Pattinson und Ackie sind derzeit in der neuen Sci-Fi-Satire „Mickey 17“ von „Parasite“-Regisseur Bong Joon-ho in den Kinos zu sehen.