Am Freitag, 9. Mai 2025, ist die Talkshow "Riverboat" wieder im MDR zu sehen. Mit dabei sind Popsängerin Leony und Schlagersänger Thomas Anders. Welche Gäste außerdem zu sehen sind.

Diese prominenten Gäste plaudern am 9. Mai in der Sendung "Riverboat"

Moderatorin Kim Fisher moderiert die Sendung "Riverboat" am 9. Mai 2025 im MDR.

Leipzig. - Eine neue Folge von "Riverboat" gibt es am Freitag, 9. Mai 2025, zu sehen. Sie wird von Kim Fisher (56) und Matze Knop (50) moderiert. Dieses Mal kommen die prominenten Gäste aus den Bereichen Schauspielerei, dem Musikbusiness und dem Sportbereich.

Sängerin und Songschreiberin Leony ist zu Gast in der MDR-Sendung

Unter anderem ist Popsängerin Leony (27) mit dabei. Sie heißt mit bürgerlichem Namen Leonie Burger und wurde im Chammünster (Bayern) geboren. Sie ist die Schwester des berühmten Fußballspielers Korbinian Burger.

Zu Beginn ihrer Karriere als Sängerin trat sie zusammen mit Julian Vogl und Maximilian Böhle 2014 in der RTL-Show "Rising Star" unter dem Bandnamen "Unknown Passenger" auf. Die Band schaffte es mit ihrer Version von "Stay" bis in das Finale. Nach einigen Auftritten in verschiedenen Clubs löste sich die Band allerdings auf.

Leonie Burger machte als Solosängerin weiter. 2017 veröffentlichte sie ihre Single "Surrender". Es folgten in den Jahren danach die Songs "Boots" und "More Than Friends".

Sängerin Leony bei einem Auftritt - am Freitag ist sie in der Sendung "Riverboat" zu Gast. Foto: Imago/ Georg Ulrich Dostmann

Zum richtigen Karrierekick verhalf Leony ihre Neuinterpretation des Modern-Talking-Songs "Brother Louie" 2020. Leony war außerdem Jurorin in der 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2023. Zur Fußball-Europameisterschaft 2024 sang sie den Song "Fire".

Auch interessant: Schlagersängerin Inka Bause im "Riverboat": Wie ihr Hund mit dem Tod ihres Ex-Mannes umgeht

Schlagersänger Thomas Anders ist zu Gast in der Sendung "Riverboat"

Und apropos Modern Talking: Ein Mitglied des berühmten Duos wird ebenfalls bei "Riverboat" Platz nehmen - Thomas Anders. Der 62 Jahre alte Musiker und Musikproduzent zählt durch die 125 Millionen verkauften CDs, auf die es seine Band "Modern Talking" bringt, zu den erfolgreichsten deutschen Sängern.

Lesen Sie auch: Künstlername bringt Thomas Anders an Kasse in Erklärungsnot

Allein der Song „You’re my heart, you’re my soul“ landete in 81 Ländern auf Platz eins der Charts. Für seine erfolgreiche Musikerkarriere erhielt Anders mehr als 420 Gold- und Platin-Schallplatten. Außerdem wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Thomas Anders ist am 9. Mai ebenfalls zu Gast bei "Riverboat". Foto: Imago/ Bobo

Trotz seiner internationalen Berühmtheit blieb der Star stets heimatverbunden. Nach wie vor bildet Koblenz seinen Lebensmittelpunkt, dort lebt er mit seiner Frau Claudia und Sohn Alexander seit vielen Jahren.

Lesen Sie auch: Thomas Anders legt Lieder von Modern Talking neu auf

Am Freitag, 9. Mai 2025, plaudern diese Gäste auf dem "Riverboat":

Leony - Sängerin und Songschreiberin

- Sängerin und Songschreiberin Thomas Anders - Schlagersänger

- Schlagersänger Johanna Mross - Sängerin und Tochter von Stefanie Hertel sowie Stefan Mross

- Sängerin und Tochter von Stefanie Hertel sowie Stefan Mross Mario Basler - Ex-Nationalspieler

- Ex-Nationalspieler Klaus Wowereit - ehemaliger Bürgermeister von Berlin

- ehemaliger Bürgermeister von Berlin Timon Krause - Mental- und Hypnosemagier

- Mental- und Hypnosemagier Andreas Weber - Kapitän

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.