Auch die MDR-Talkshow "Riverboat" hat während des Sommers Sendepause. Welche Gäste Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer nach der Sommerpause begrüßen werden, steht bereits fest.

Kim Fisher geht am 29. August wieder mit "Riverboat" an den Start.

Leipzig. - Am 27. Juni war die letzte Folge "Riverboat" vor der Sommerpause zu sehen. Die Hälfte der zweimonatigen Pause haben Fans der Sendung bereits geschafft.

Am 29. August ist Moderatorin Kim Fisher wieder auf ihrem Sendeplatz um 22 Uhr beim MDR zu finden. Gemeinsam mit Klaus Brinkbäumer begrüßt sie dann wieder neue Gäste.

Serien und Polit-Talkshows sind in der Sommerpause

"Riverboat" ist nicht die einzige Sendung, die sich derzeit in der Sommerpause befindet. Auch die ARD-Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe", die Talkshows "Maischberger", "Maybritt Illner" und "Markus Lanz", die Serie "In aller Freundschaft" sowie "Tatort" und "Polizeiruf 110" pausieren derzeit.

Ersetzt werden die Sendungen entweder mit Sport, Filmen oder Wiederholungen.