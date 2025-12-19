Fans der MDR-Sendung "Riverboat" müssen sich auf eine lange Pause einstellen: In den nächsten Wochen fällt die Talkshow aus. Was der Sender stattdessen im Programm hat.

Kim Fisher moderiert die Talkshow "Riverboat" im MDR. Doch jetzt geht es erst einmal in die Weihnachtspause für sie.

Leipzig. - Schlechte Nachrichten für Fans der MDR-Talkshow "Riverboat": Die Sendung geht erst einmal in die Weihnachtspause. Am Freitag, 19. Dezember 2025, ist die Talkshow ebenso wenig im Fernsehen zu sehen wie am 26. Dezember 2025 und 2. Januar 2026.

Stattdessen sendet der MDR an diesem Freitag, 19. Dezember, ab 22 Uhr die Sendung "So schön ist Weihnachten im Erzgebirge", moderiert von Uta Bresan. Wie es in der Ankündigung des Senders heißt, soll dem Zauber der Weihnacht nachgespürt werden, gemeinsam mit musikalischen Gästen wie Maxi Arland.

MDR-Sendung "Riverboat" fällt aus

Auch an den darauffolgenden Freitagen haben die "Riverboat"-Moderatoren Kim Fisher, Matze Knop, Klaus Brinkbäumer und Wolfgang Lippert noch Pause. Am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, läuft den gesamten Abend der Konzertfilm "Helene Fischer - Rausch live", der die Schlagersängerin bei ihrer Arena-Tour 2023 begleitet.

Und der erste Freitag im neuen Jahr, der 2. Januar 2026, muss ebenfalls ohne "Riverboat" auskommen. Der MDR hat sich entschieden, an diesem Tag "Die größten Hits des Ostens" zu zeigen.

Somit läuft erst am 9. Januar 2026 die nächste Talkrunde vom "Riverboat". Die Moderatoren Kim Fisher und Wolfgang Lippert plaudern an diesem Tag unter anderem mit den Schauspielern Andrea Sawatzki und Christian Berkel sowie der Schlagersängerin Michelle.