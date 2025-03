Talkshow im MDR Diese Promis auf dem "Riverboat" sorgen am Freitag, 14. März 2025, bestimmt für gute Laune

Am Freitag, 14. März 2025, ist es wieder so weit: Es werden spannende Gäste auf dem "Riverboat" im MDR erwartet. In der Talkshow werden unter anderem Comedian Olaf Schubert und Moderatorin Mareile Höppner in den Sesseln sitzen. Wer noch kommt, erfahren Sie hier.