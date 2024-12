Felix Lobrecht mit „All you can eat“ im Ersten

Berlin - Die Bühnen-Show des erfolgreichen Comedians Felix Lobrecht kommt ins Fernsehen. „Ich glaube, es ist die Mischung, von der keiner wusste, dass er sie braucht“, sagte der Podcaster („Gemischtes Hack“) über die Ausstrahlung im Ersten, wo sein Programm „All you can eat“ am 10. Januar um 22.20 Uhr läuft. Zudem soll die Show nach Angaben des Senders auch in der Mediathek abrufbar sein.

Mit Blick auf die Zuschauerinnen und Zuschauer seines Programms witzelte der 35-Jährige: „Über die Jahre ist mein Publikum deutlich breiter geworden, früher war es so zwischen 20 und 30 Jahren und mittlerweile ist es eher zwischen 16 und 50 Jahren, aber auch ein paar Leute darüber hinaus - was ja dann für die ARD interessant wird, Spaß!“

Im vergangenen Jahr hatte Lobrecht für „All you can eat“ den Deutschen Comedypreis in der Kategorie „Erfolgreichstes Live-Programm“ bekommen. Bekannt wurde der Berliner durch seinen Podcast „Gemischtes Hack“, in dem er seit Jahren zusammen mit Tommi Schmitt zu hören ist.