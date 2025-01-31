Wegen eines Gala-Abends legt die MDR-Talkshow "Riverboat" eine einwöchige Pause ein. Am 19. September melden sich Kim Fisher und Matze Knop mit frischer Energie zurück auf dem Bildschirm.

Kim Fisher und Matze Knop moderieren die Sendung "Riverboat" am Freitag, dem 19. September 2025, im MDR.

Leipzig. – Die beliebte MDR-Talkshow "Riverboat" pausiert am Freitag, dem 12. September, und macht Platz für die Verleihung der "Goldenen Henne". Das hat der Moderator Joachim Llambi bereits in der letzten Folge verraten.

Das "Riverboat" wird – wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt – aufgrund des Gala-Abends um eine Woche verschoben. Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Dafür erwartet sie in der kommenden Sendung spannende Gäste. So nehmen unter anderem Schauspielerin Elena Uhlig, Musiker Toni Krahl und Ex-Fußballmanager Reiner Calmund auf dem Talksofa Platz.

"Goldene Henne" statt Talkrunde auf dem "Riverboat"

Ab 20.15 Uhr überträgt die ARD die Verleihung der "Goldenen Henne", moderiert von Kai Pflaume und Florian Silbereisen, live bis 23.30 Uhr. Um Überschneidungen zu vermeiden, entfällt das "Riverboat" am 12. September. Stattdessen sendet der MDR die Krimiserie "ZERV - Zeit der Abrechnung".

Das "Riverboat" kehrt deswegen erst am 19. September mit Kim Fisher und Matze Knop zurück.

Schauspieler Antoine Monot Jr. zu Gast auf dem "Riverboat"

Antoine Monot Jr., inzwischen 50 Jahre alt, feierte seinen schauspielerischen Durchbruch 1999 mit dem Kultfilm "Absolute Giganten". Einem breiten Publikum wurde er vor allem als Werbegesicht "Tech-Nick" der Elektronikmarke Saturn bekannt.

Auch Schauspieler Antoine Monot Jr. ist am Freitag, 19. September, auf dem "Riverboat" zu Gast. (Foto: IMAGO / Sven Simon)

Seit 2024 verkörpert er die Hauptfigur Kommissar Konrad Behringer in der Krimireihe "Behringer und die Toren – Ein Bamberg-Krimi". Bislang wurden vier Episoden der RTL-Produktion ausgestrahlt.

Reiner Calmund zu Gast in MDR-Talkshow "Riverboat"

Auch Reiner Calmund, vor allem bekannt als langjähriger Manager von Bayer Leverkusen, wird am 19. September in Leipzig auf dem "Riverboat" zu Gast sein. Mittlerweile tritt er als Fußball-Experte auf.

Reiner Calmund ist am 19. September zu Gast im "Riverboat". (Foto: Imago/Werner Schmitt)

Seinen Platz hat er auch in verschiedenen Kochsendungen gefunden. Bei "Grill den Henssler" war er ein gern gesehener Gast.

Das sind die Gäste auf dem "Riverboat" am Freitag, 19. September 2025:

Toni Krahl – Musiker und Sänger

Elena Uhlig – Schauspielerin

Reiner Calmund – ehemaliger Fußballfunktionär

Antoine Monot Jr. – Schauspieler

Christian Henze – Fernsehkoch und Kochbuch-Autor

Jürgen Feder – Extrembotaniker

Patrizia Thomas – prämierte Fleischermeisterin

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.