Für einen Gala-Abend macht das MDR-"Riverboat" vorübergehend eine Woche Pause. Am 19. September kehren Kim Fisher und Matze Knop wieder zurück ins Fernsehprogramm.

Matze Knop und Kim Fisher moderieren gemeinsam die Sendung "Riverboat" am Freitag, dem 19. September 2025, im MDR.

Leipzig. – Die beliebte MDR-Talkshow "Riverboat" pausiert am Freitag, dem 12. September, und macht Platz für die Verleihung der "Goldenen Henne". Das hat der Moderator Joachim Llambi bereits in der letzten Folge verraten.

Wie schon in der vergangenen Sendung angekündigt, verschiebt sich das "Riverboat" wegen des Gala-Abends um eine Woche. Fans müssen sich also etwas länger gedulden. Dann sind unter anderem die Schauspielerin Elena Uhlig, der Musiker und Sänger Toni Krahl und Ex-Fußballmanager Reiner Calmund zu Gast in der MDR-Talkshow.

"Goldene Henne" statt Talkrunde auf dem "Riverboat"

Ab 20.15 Uhr überträgt die ARD die Verleihung der "Goldenen Henne", moderiert von Kai Pflaume und Florian Silbereisen, live bis 23.30 Uhr. Um Überschneidungen zu vermeiden, entfällt das "Riverboat" am 12. September. Stattdessen sendet der MDR die Krimiserie "ZERV - Zeit der Abrechnung".

Das "Riverboat" kehrt deswegen erst am 19. September mit Kim Fisher und Matze Knop zurück.

Schauspieler Antoine Monot Jr. zu Gast auf dem "Riverboat"

Der 50-jährige Antoine Monot Jr. hatte seinen Durchbruch als Schauspieler 1999 mit dem Kinofilm "Absolute Giganten". Vor allem als Vorzeigegesicht "Tech Nick" für Saturn wurde er einem breiteren Publikum bekannt.

Schauspieler Antoine Monot Jr. ist am Freitag, 19. September, auf dem "Riverboat" zu Gast. (Foto: IMAGO / Sven Simon)

Seit 2024 spielt er die Hauptrolle des Kommissars Konrad Behringer der Krimireihe "Behringer und die Toren – Ein Bamberg-Krimi". Insgesamt wurden bisher vier Folgen der Serie auf RTL ausgestrahlt.

Reiner Calmund zu Gast in MDR-Talkshow "Riverboat"

Auch Reiner Calmund, vor allem bekannt als langjähriger Manager von Bayer Leverkusen, wird am 19. September in Leipzig auf dem "Riverboat" zu Gast sein. Mittlerweile tritt er als Fußball-Experte auf.

Reiner Calmund ist am 19. September zu Gast im "Riverboat". (Foto: dpa | Rolf Vennenbernd)

Seinen Platz hat er auch in verschiedenen Kochsendungen gefunden. Bei "Grill den Henssler" war er ein gern gesehener Gast.

Auch interessant: Schlagersängerin Inka Bause im "Riverboat": Wie ihr Hund mit dem Tod ihres Ex-Mannes umgeht

Das sind die Gäste auf dem "Riverboat" am Freitag, 19. September 2025:

Toni Krahl – Musiker und Sänger

Musiker und Sänger Elena Uhlig – Schauspielerin

Schauspielerin Christian Henze – Fernsehkoch und Kochbuch-Autor

Fernsehkoch und Kochbuch-Autor Reiner Calmund – ehemaliger Fußballfunktionär

ehemaliger Fußballfunktionär Antoine Monot Jr. – Schauspieler

Schauspieler Patrizia Thomas – prämierte Fleischermeisterin

prämierte Fleischermeisterin Jürgen Feder – Extrembotaniker

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.