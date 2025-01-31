Kim Fisher und Matze Knop begrüßen am 19. September wieder zahlreiche Gäste bei der MDR-Talkshow "Riverboat". Diese Stars werden auf dem Talksofa Platz nehmen.

Leipzig. – Vergangenen Freitag mussten der Fans der MDR-Talkshow "Riverboat" aufgrund der "Goldenen Henne" auf ihre geliebte Fernsehsendung verzichten. Am Freitag, 19. September, sind Kim Fisher und Matze Knop jedoch wieder mit zahlreichen Gästen am Start.

So nehmen unter anderem Schauspielerin Elena Uhlig, Musiker Toni Krahl und Ex-Fußballmanager Reiner Calmund auf dem Talksofa Platz.

Schauspieler Antoine Monot Jr. zu Gast auf dem "Riverboat"

Antoine Monot Jr., inzwischen 50 Jahre alt, feierte seinen schauspielerischen Durchbruch 1999 mit dem Kultfilm "Absolute Giganten". Einem breiten Publikum wurde er vor allem als Werbegesicht "Tech-Nick" der Elektronikmarke Saturn bekannt.

Auch Schauspieler Antoine Monot Jr. ist am Freitag, 19. September, auf dem "Riverboat" zu Gast. (Foto: IMAGO / Sven Simon)

Seit 2024 verkörpert er die Hauptfigur Kommissar Konrad Behringer in der Krimireihe "Behringer und die Toren – Ein Bamberg-Krimi". Bislang wurden vier Episoden der RTL-Produktion ausgestrahlt.

Reiner Calmund zu Gast in MDR-Talkshow "Riverboat"

Auch Reiner Calmund, vor allem bekannt als langjähriger Manager von Bayer Leverkusen, wird am 19. September in Leipzig auf dem "Riverboat" zu Gast sein. Mittlerweile tritt er als Fußball-Experte auf.

Reiner Calmund ist am 19. September zu Gast im "Riverboat". (Foto: Imago/Werner Schmitt)

Seinen Platz hat er auch in verschiedenen Kochsendungen gefunden. Bei "Grill den Henssler" war er ein gern gesehener Gast.

Das sind die Gäste auf dem "Riverboat" am Freitag, 19. September 2025:

Elena Uhlig – Schauspielerin

Schauspielerin Christian Henze – Fernsehkoch und Kochbuch-Autor

Fernsehkoch und Kochbuch-Autor Reiner Calmund – ehemaliger Fußballfunktionär

ehemaliger Fußballfunktionär Antoine Monot Jr. – Schauspieler

Schauspieler Toni Krahl – Musiker und Sänger

Musiker und Sänger Jürgen Feder – Extrembotaniker

Extrembotaniker Patrizia Thomas – prämierte Fleischermeisterin

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.