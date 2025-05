Nicole Kidman sieht sich in der Mutterrolle von ihren zwei Teenager-Töchtern als Ratgeberin. Erziehung könnte sie sich sogar beruflich vorstellen.

Nicole Kidman zufrieden mit sich in der Mutterrolle

Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Nashville - Nicole Kidman zeigt sich mit sich selbst als Mutter zufrieden. „Ich habe ein enges Verhältnis mit meinen beiden Mädchen“, sagte die Schauspielerin dem Magazin „Allure“ über die beiden Kinder, die sie gemeinsam mit Keith Urban hat. Zwei weitere Kinder aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Tom Cruise sind bereits erwachsen.

Ihre Priorität

„Ich sitze auf ihren Betten und wir diskutieren die intimsten Dinge, ich kann dabei ihre Ratgeberin sein“, so die 57-Jährige („Moulin Rouge“, „Babygirl“). „Wenn sie wollen, dass ich still bin, kann ich das sein. Ich bin in der Lage, mich bei ihnen zu entschuldigen. Ich kann mich ihnen gegenüber behaupten. Ich mag unsere Beziehung.“ Sie wolle, dass sich ihre Kinder geliebt fühlten und als ihre Priorität.

Erziehung könne sie sich sogar beruflich vorstellen. Wenn sie keine Schauspielerin wäre, „würde ich mich wahrscheinlich um viele Kinder kümmern“ - entweder als Lehrerin oder im philanthropischen Bereich, mit Kindern in Not oder in Trauer. „Es ist hart, aber ich liebe es, Menschen wachsen zu sehen, wie sich ihre Gehirne entwickeln und wie man ein Leben wirklich verändern kann.“