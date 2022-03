Netflix: Das wussten Sie noch nicht über die Streaming-Plattform

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/thj – Noch nie war es so einfach wie heute, sich Kinounterhaltung in die eigenen vier Wände zu holen. Mittlerweile existiert eine Vielzahl von Streaming-Anbietern mit unterschiedlichen Angeboten, die Inhalte für die eigene Couch liefern.

Einer davon ist Platzhirsch Netflix, der bereits seit fast 15 Jahren auf Video-on-Demand setzt. Wir haben die wichtigsten Fakten rund um den Streaming-Anbieter zusammengetragen.

Was ist Netflix?

Netflix ist ein sogenannter Streaming-Anbieter, bei dem Kunden Serien und Filme ohne festen Sendeplan sehen können. Als sogenanntes Video-on-Demand-Angebot entscheiden die Nutzer selbst, was sie wann schauen möchten. Die Inhalte werden dabei per Stream, also via Internet, übertragen.

Um Netflix zu nutzen, ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig, zugleich können – je nach genutztem Internet-Tarif – weitere Kosten für die Datenübertragung anfallen. Netflix bietet nicht nur Produktionen großer Studios an, sondern entwickelt auch eigene Filme und Serien, die zum Großteil exklusiv angeboten werden.

Die Inhalte können per App via Smartphone, Tablet, Smart-TV, im Browser via Laptop/PC oder jedem anderen Streaming-fähigen Gerät wiedergegeben werden

Wann wurde Netflix gegründet?

Netflix wurde im Jahr 1997 von Reed Hastings und Marc Randolph im kalifornischen Los Gatos gegründet. Das Unternehmen war ursprünglich als Online-Videothek konzipiert, bei der Filme noch per Post an die Kunden verschickt wurden. Zehn Jahre später stieg Netflix ins Video-on-Demand-Geschäft ein und bot seine Inhalte per Streaming an.

Was sind die erfolgreichsten Netflix-Serien?

Netflix-Co-CEO Ted Sarandos hat zuletzt im Oktober 2021 einen Einblick gegeben, welche Serie bei Netflix weltweit bislang am erfolgreichsten war, zumindest in Bezug auf die Anzahl der Accounts, die eingeschaltet haben.

Eine Serie gilt dabei als gesehen, wenn sie innerhalb der ersten 28 Tage nach der Neuerscheinung mindestens zwei Minuten geschaut wurde. Die Zahlen sollten daher mit Vorsicht genossen werden. Laut der Statistik ergibt sich folgendes Bild:

Platz 10: Sweet Tooth, Staffel 1 (60 Mio.)

Sweet Tooth, Staffel 1 (60 Mio.) Platz 9: Das Damengambit (62 Mio.)

Das Damengambit (62 Mio.) Platz 8: Tiger King, Staffel 1 (64 Mio.)

Tiger King, Staffel 1 (64 Mio.) Platz 7: Haus des Geldes, Staffel 4 (65 Mio.)

Haus des Geldes, Staffel 4 (65 Mio.) Platz 6: Stranger Things, Staffel 3 (67 Mio.)

Stranger Things, Staffel 3 (67 Mio.) Platz 5: Sex/Life, Staffel 1 (67 Mio.)

Sex/Life, Staffel 1 (67 Mio.) Platz 4: The Witcher, Staffel 1 (76 Mio.)

The Witcher, Staffel 1 (76 Mio.) Platz 3: Lupin, Staffel 1 (76 Mio.)

Lupin, Staffel 1 (76 Mio.) Platz 2: Bridgerton, Staffel 1 (82 Mio.)

Bridgerton, Staffel 1 (82 Mio.) Platz 1: Squid Game (111 Mio.)

(Stand: Oktober 2021, Quelle: Netflix/Statista)

Wieviel kostet Netflix im Monat und welches Netflix-Abo lohnt sich?

Die jeweiligen Abo-Kosten sind bei Netflix von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland bietet der Streaming-Dienst momentan (Stand: März 2022) drei verschiedene Versionen an. Das günstigste Basis-Abo kostet aktuell 7,99 Euro. Es lässt sich nur auf einem Gerät gleichzeitig nutzen und bietet keine HD-Inhalte.

Für 12,99 Euro lässt sich Netflix im Standard-Abo auf zwei Geräten in HD-Qualität parallel nutzen. Das Premium-Abo schlägt mit 17,99 Euro zu Buche, bietet dafür die Nutzung auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. Filme und Serien werden zudem – sofern verfügbar – in Ultra-HD (4K) ausgestrahlt.

Das Basis-Abo lohnt sich vor allem für Nutzer, die den Account allein nutzen und nur wenig Geld ausgeben wollen sowie keinen HD-Fernseher besitzen. Dafür gibt es Abstriche bei der Bild-Qualität. Das Standard-Abo bietet sich zum Beispiel für Familien oder Wohngemeinschaften an und bietet ein besseres Bild.

Das Premium-Abo richtet sich hingegen vor allem an Kunden, die über entsprechende Hardware verfügen: Um Inhalte in 4K wiederzugeben bedarf es nicht nur eines entsprechenden Fernsehers oder Monitors, auch die Internetverbindung sollte auf die enormen Datenmengen ausgelegt sein.

Wie kann man Netflix kostenlos nutzen?

Netflix ist grundsätzlich kostenpflichtig. Obwohl es früher die Möglichkeit gab, einen kostenlosen Probemonat zu nutzen, wurde dieses Angebot inzwischen wieder gestrichen. Wer den Dienst ausprobieren will, muss zwangsläufig mindestens ein Monats-Abo abschließen, das sich jedoch jederzeit kündigen lässt.

Wie viele Abonnenten hat Netflix?

Netflix konnte in den vergangenen Jahren deutliche Zugänge bei den Nutzerzahlen verbuchen. Mittlerweile hat der Streaming-Dienst längst die Marke von 200 Millionen Abonnenten geknackt. Im vierten Quartal 2021 lag die Abo-Zahl laut Unternehmensangaben bei rund 221,84 Millionen, berichtet Statista.

Wieviel Gewinn und wieviel Umsatz macht Netflix?

Netflix konnte im vergangenen Jahr erheblich vom Hype um die südkoreanische Serie „Squid Game“ profitieren. Laut Unternehmensangaben betrug der Umsatz im vierten Quartal 2021 7,7 Milliarden US-Dollar (rund 7 Millionen Euro), ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Der Gewinn wuchs um rund 12 Prozent auf 607 Millionen US-Dollar (537 Millionen Euro).

Ist Netflix gut für Kinder?

Netflix gibt Kunden die Möglichkeit, spezielle Kinderprofile anzulegen, die mit einer PIN-geschützen Kindersicherung versehen werden können. So kann festgelegt werden, dass Kindern nur Inhalte mit entsprechender Altersfreigabe angezeigt werden. Darüber hinaus bietet Netflix eine Vielzahl familienfreundlicher Serien und Filme für Kindern.

Netflix-Neuerscheinungen: Welche neuen Serien und Filme kommen 2022?

Auch für das Jahr 2022 hat Netflix wieder eine Vielzahl von Neuerscheinungen angekündigt. Im Folgenden eine Auswahl von Serien und Filmen, die in diesem Jahr starten oder fortgesetzt werden.

Neue Netflix-Serien 2022

Inventing Anna

The Midnight Club

The Sandman

Vikings: Valhalla

1899

Neue Netflix-Filme 2022

München

The Gray Man

Apollo 10 1/2

Havoc

Pinocchio

Neue Netflix-Staffeln 2022

Ozark, Staffel 4

Stranger Things, Staffel 4

Alice in Borderland, Staffel 2

The Umbrella Academy, Staffel 3

Better Call Saul, Staffel 6

Darüber hinaus wurde im Januar 2022 bekanntgegeben, dass die Erfolgsserie „Squid Game“ fortgesetzt werden soll. Aktuell ist jedoch noch unklar, wann die neue Staffel startet.