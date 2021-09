Nach #NichtSelbstverständlich von Joko&Klaas: Jens Spahn zu Gast bei ProSieben-Talk

Berlin/DUR - Unter dem Titel #NichtSelbstverständlich zeigte der TV-Sender ProSieben Ende März den Arbeitsalltag der Krankenpflegerin Meike Ista. Sieben Stunden lang wurde ihr Tag im Knochenmark- und Transplantationszentrum der Uniklinik Münster dokumentiert.

Ista wurde von einer Kamera eine komplette Schicht lang in der Klinik begleitet. Zahlreiche Frauen und Männer aus Krankenhäusern und Altenheimen kamen außerdem zu Wort, um auf die Probleme in der Pflege hinzuweisen. Die Sendung wurde zudem ohne Werbepausen ausgestrahlt.

#NichtSelbstverständlich erhielt damals viel Zustimmung von Publikum und Medienschaffenden. Zwei Tage nach der Sendungsausstrahlung, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) "Pflegerinnen und Pfleger verdienen unseren Respekt, unser Dankeschön, aber vor allem bessere Arbeitsbedingungen". Auf diesen Satz aufbauend - und in Anlehnung auf #NichtSelbstverständlich - stellt sich Spahn am kommenden Montag (20. September) den Fragen von Matthias Opdenhövel und Linda Zervakis in der ProSieben Talkshow "Zervakis&Opdenhövel.Live". Neben dem Bundesgesundheitsminister wird auch Meike Ista zu Gast sein. Die Sendung wird 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Krankenpflegerin Meike Ista. Ihr Arbeitsalltag wurde eine komplette Schicht lang auf ProSieben dokumentiert. Foto: ProSieben

Matthias Opdenhövel und Linda Zervakis laden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in die Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live" ein. Auch Meike Ista wird zu sehen sein. Foto: ProSieben

Am 30. März erspielte sich Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Verfügung auf ProSieben. Der TV-Sender strahlte aber anstelle einer 15-minütigen Sendung, die siebenstündige Dokumentation während einer Krankenhaus-Pflegeschicht aus.