Nach "Let's Dance" war es still: Schauspielerin Christine Neubauer meldet sich zurück

"So lästig!"

Palma de Mallorca. – Die Sorge um Tanzshow-Kandidatin Christine Neubauer war groß. Kurz nach dem Sendungsende von "Let's Dance" war die Schauspielerin offenbar abgetaucht. Ihre Fans warteten auf Antworten, was mit der 63-Jährigen los ist.

Christine Neubauer zeigt sich wieder fit auf Instagram

"Wieder auf den Beinen nach meiner Bronchitis ... so lästig", schreibt sie in ihrem Instagram-Rückkehr-Post. Die Fans atmen auf. Neubauer sieht man die Krankheit der vergangenen Wochen beim Spazieren mit ihrem Hund nicht an.

Lesen Sie auch: "Das ist nur Hass!" Schauspielerin Christine Neubauer reißt der Geduldsfaden

In ihrer Wahlheimat Mallorca scheint es ihr wieder gutzugehen – und das sehen auch die Follower auf Instagram so: "Es tut mir sehr leid, dass Du krank warst! Du siehst wie immer stylish und super hübsch aus", schreibt eine Nutzerin unter dem Beitrag.

Weiter zeigt sich die 63-Jährige dankbar über die Anteilnahme und die Genesungswünsche. Die abgeklungene Bronchitis habe der Schauspielerin einiges abverlangt. Gerade mit der chronischen rheumatischen Erkrankung Morbus Bechterew sind Atemwegserkrankungen kein Leichtes und benötigen Zeit zum Abheilen.

Seit "Let's Dance" keine Auftritte mehr für Christine Neubauer

Christine Neubauer tanzte sich für einige Wochen durch den Freitagabend in der RTL-Tanzsendung "Let's Dance". In der siebenten Show war dann für sie und Tanzpartner Valentin Lusin das Abenteuer aus. Durch den Ausfall von Schauspielerin Simone Thomalla durfte das Paar aber zurückkehren.

Nach ihrem Tanz-Comeback für zwei Folgen vor sechs Wochen wurde es dann still um sie. Weil im RTL-Vertrag verankert ist, dass sie sich beim großen Finale noch einmal blicken lassen muss, um ihren Lieblingstanz performen, sah man die Schauspielerin wieder im TV. Danach verschwand sie wieder von der Bildfläche – bis jetzt.