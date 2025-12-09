Woody Allen hält ein Leinwand-Comeback mit 90 für unwahrscheinlich. Nur ein wirklich passendes und interessantes Rollenangebot könnte ihn zurück vor die Kamera locken.

Rom - US-Regisseur Woody Allen sieht angesichts seines Alters kaum Chancen für ein Comeback auf der Leinwand. „Es gibt nicht viele gute Rollen für Menschen in meinem Alter“, sagte der 90-Jährige am Montagabend in der italienischen Fernsehsendung „Cinque Minuti“. Er wolle keinen dieser Filme machen, „in denen diese alten Herren vorkommen und das Publikum nur kommt, um zu sehen, dass diese Menschen noch am Leben sind“.

Ganz ausschließen wollte Allen ein Comeback auf der Leinwand aber nicht. Nur ein wirklich passendes und interessantes Rollenangebot könnte ihn zurück vor die Kamera bringen, sagte er. „Wenn eine gute Rolle käme, die zu mir passt, würde ich sie auf jeden Fall spielen, weil ich es liebe zu schauspielern.“

Der mehrfache Oscarpreisträger hat bereits Dutzende Filme gedreht („Der Stadtneurotiker“, „Hannah und ihre Schwestern“, „Midnight in Paris“), stand vor und hinter der Kamera. Allen präsentierte in der TV-Sendung seinen ersten Roman mit dem Titel „What's with Baum?“. Das Buch erzählt die Geschichte von Asher Baum, einem jüdischen Mann mittleren Alters, dessen Karriere als Romanautor ebenso schnell zerfällt wie die Beziehung zu seiner Frau.