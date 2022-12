Einschaltquoten Lehrerkomödie vor Fußball-Biopic

Wenn Axel Prahl mal nicht in Münster als „Tatort“-Kommissar ermittelt, dann geht er als Lehrer in Serie. „Extraklasse - On Tour“ ist bereits die dritte Episode aus der Reihe - immer mit mehr als 5 Millionen Zuschauern.